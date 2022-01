Una serata indimenticabile al Teatro Patologico di Roma, in memoria di David Sassoli

News Cinema

Grande serata, ieri (venerdì 21 gennaio) al Teatro Patologico di Roma, in memoria dell'amato e compianto Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

Dario D'Ambrosi, fondatore e direttore del Taatro Patologico, ha voluto fortemente (insieme al presidente del XV Municipio di Roma Daniele Torquati) organizzare questa serata in omaggio a un grande amico e sostenitore del Teatro Patologico.

Alla serata, che ha registrato un grandissimo afflusso di pubblico, hanno preso parte sorpresa la moglie di David Sassoli la signora Alessandra, accompagnata dalla madre e dalla figlia del Presidente.

Oltre ai ragazzi diversamente abili che frequentano i corsi di teatro-terapia presso il Teatro, ai quali Sassoli era molto affezionato, erano presenti l'attore Sebastiano Somma, il Maestro compositore Francesco Santalucia che ha arrangiato la canzone scritta da Dario D'Ambrosi dedicata a David ed eseguita dal rapper e performer Francesco Crudele.

Dopo il filmato con immagini inedite di David Sassoli e della visita che D'Amborsi, Somma e i ragazzi del Patologico hanno fatto nel 2018 al Parlamento Europeo, rappresentando proprio in quell'importante luogo delle istituzioni lo spettacolo Medea - e una breve rappresentazione della stessa "Medea" (diretta da D'Ambrosi messa in scena dalla Compagnia Stabile del Teatro Patologico con l'attrice Almerica Schiavo nel ruolo della protagonista) la moglie di David Sassoli ha premiato il giornalista Domenico Iannacone per il suo impegno in campo sociale: una sensibilità ed un'attenzione verso le realtà più difficili e le esistenze emarginate della nostra società molto simile a quella che aveva il Presidente Sassoli Una serata incredibile, ricca di continue emozioni e momenti indimenticabili all'altezza del grande uomo che è stato David Sassoli.

Alla fine la figlia di Sassoli, ringraziando il direttore del Teatro Patologico Dario D'Ambrosi, ha dichiarato: "neanche a Bruxelles abbiamo provato un'emozione così grande come ci avete regalato voi stasera del teatro Patologico". Una serata che rimarrà nella storia.