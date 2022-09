Una pazza giornata di vacanza, il non-remake secondo gli autori di Cobra Kai

News Cinema

Come si rende omaggio a un cult come Una pazza giornata di vacanza con Matthew Broderick, senza impelagarsi nel solito remake che fa infuriare tutti? Josh Heald e Jon Hurwitz, autori di Cobra Kai, hanno la loro ricetta.

Una pazza giornata di vacanza rivisitato dagli autori di Cobra Kai: ecco come

Toccare un mito come Una pazza giornata di vacanza, il cult di John Hughes con Matthew Broderick, in inglese Ferris Bueller's Day Off (1986), è un'impresa difficile: specialmente negli Usa è uno dei cult movie per antonomasia degli anni Ottanta. Gli autori di Cobra Kai, Josh Heald e Jon Hurwitz, sanno però come sopravvivere senza trasformare un omaggio in una goffa imitazione. Il loro film infatti s'intitola Sam and Victor’s Day Off e si concentra su due personaggi secondari del film originale, dove i tre protagonisti lasciavano la Ferrari a due parcheggiatori, che gliela restituivano con molte miglia macinate nel contachilometri. Chi erano? Dov'erano mai andati? E lì si inseriscono Heald e Hurwitz, come spiegano a Variety...

Hurwitz: Siamo figli degli anni Ottanta. Quando parliamo dei film che ci hanno segnato, c'è un priodo tra l'83 e l'88, dove ricadono molti di questi film. Una pazza giornata di vacanza è stato uno di quei momenti nelle nostre vite. Ci piacciono le deviazioni. In Ferris Bueller questi due parcheggiatori esaudiscono un loro desiderio, un giro trionfale in Ferrari. Vediamo solo un paio di immagini, se ne vanno, raggiungono la vetta di una gigantesca collina, volano con la macchina, poi la restituiscono. Cosa succede nelle loro vite? [...] Cerchiamo solo di aggiungere, non cerchiamo di riscaldarvi la minestra della nostalgia e farvela mangiare. Amiamo e rispettiamo i film che per tutti sono intoccabili, e qui non abbiamo intenzione di toccare o fare casino con Ferris Bueller in alcuna maniera.

Heald: Il remake non ci interessa. Lo amiamo così tanto che vogliamo esplorarlo di più. Come abbiamo fatto con Cobra Kai: è cominciato con un punto di vista inedito. E se fossi stato dalla parte di Johnny in Karate Kid? Ti porta a guardare Karate Kid in un modo diverso e divertente. Mantiene in vita il mito in modo diverso. Se ci riusciamo anche con questo, sarà simile.