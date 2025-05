Una pallottola spuntata, uno dei coautori originali si dissocia dal remake, le parole di David Zucker

News Cinema

David Zucker, uno degli autori principali della saga della Pallottola Spuntata, ha raccontato a The Hollywood Reporter che non ha voluto avere niente a che fare col remake interpretato da Liam Neeson, quando non gli è stato offerto un reale apporto creativo. Al di là dell'assenza di Leslie Nielsen, per lui ci sono altri problemi.

Non sappiamo ancora quando quest'anno vedremo al cinema il remake di La pallottola spuntata, con un'autoironico Liam Neeson al posto di Leslie Nielesen. Nel frattempo David Zucker, che col fratello Jerry, Jim Abrahams e Pat Proft inventò i personaggi della serie, ha spiegato a The Hollywood Reporter perché ha rifiutato un coinvolgimento solo "onorario" nella lavorazione del rifacimento. Il cocreatore di capolavori del demenziale come L'aereo più pazzo del mondo e Top Secret! è amareggiato: non si tratta di polemiche per il politicamente corretto o per il nuovo attore, per David qualcosa non torna nell'impostazione stessa. Leggi anche Addio a Jim Abrahams, regista dell'Aereo più pazzo del mondo e creatore della Pallottola Spuntata

David Zucker trova "vecchio" il nuovo Una pallottola spuntata, voleva dire la sua

David Zucker ha fatto parte col compianto Jim Abrahams e il fratello Jerry Zucker della ZAZ, il terzetto di geni della parodia demenziale, che nel 1982, affascinati dalle tardive capacità comiche mostrate dal prima serio Leslie Nielsen, lo coinvolsero in sei esilaranti episodi di una parodia del telefilm poliziesco di quegli anni, Police Squad! ("Quelli della Pallottola Spuntata"). Il personaggio dell'imbranato detective Frank Drebin non decollò però finché non lo portarono al cinema con Una pallottola spuntata (1988), Una pallottola spuntata 2 e 1/2 - L'odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33 e 1/3 - L'insulto finale (1994), con la collaborazione alla sceneggiatura di Pat Proft. Quando è arrivato il momento di avviare il remake Una pallottola spuntata con Liam Neeson, gli autori del nuovo film, tra cui Seth MacFarlane alla produzione, lo hanno contattato. David aveva cosceneggiato tutte le storie di Drebin, oltre ad aver diretto i primi due lungometraggi (il terzo lo lasciò a Peter Segal). Lo scopo però non era chiedere a Zucker di scrivere il film, bensì solo quello di avere la sua "benedizione", con in cambio il ruolo solo simbolico di coproducer. David ha lasciato perdere, ma la ragione non ha a che fare con i suoi 77 anni. Anzi, Zucker guarda la cosa con la lucidità che si possono permettere solo gli autori originali di un marchio, pronti a metterlo in discussione, a differenza di chi agisce solo col timore reverenziale...

Ho letto il copione e ho gentilmente detto loro che non ci avrei messo il mio nome. Da me non volevano altro che quello. Suppongono che ormai sia vecchio, giri con deambulatore e non possa lavorarci più. Immagino che a Hollywood il talento evapori dopo i quaranta. [Zucker spiega che aveva proposto un suo reboot intitolato Naked: Impossible, con protagonista un trentenne "alla Andy Samberg", ndr]. Non volevamo nemmeno ambientarlo in una stazione di polizia. Non si fanno più quei film sui poliziotti. Quando fai una parodia, devi prendere in giro qualcosa che va di moda ADESSO. E poi pure l'idea di usare un vecchio come protagonista è vecchia!