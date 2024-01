Una pallottola spuntata, Seth MacFarlane aggiorna sul reboot: "Ci stiamo lavorando"

News Cinema

Il reboot di Una pallottola spuntata non è stato archiviato, anzi, a detta del produttore Seth MacFarlane è in lavorazione.

Liam Neeson raccoglie il testimone di Leslie Nielsen nel nuovo film reboot di Una pallottola spuntata, in lingua originale intitolato Naked Gun. Tratto a sua volta da una serie televisiva Anni ’80, Una pallottola spuntata segue i maldestri tentativi di un detective di Los Angeles di far luce su alcuni crimini in città. Dopo la trilogia principale, il team creativo aveva intenzione di realizzare un quarto film sequel che è stato poi sostituto da un progetto reboot annunciato nel 2013 con un nuovo protagonista. All’epoca Ed Helms avrebbe dovuto interpretare il nuovo detective ma, tempo dopo, è stato sostituito da Liam Neeson che interpreterà il detective Frank Drebin Jr.

Una pallottola spuntata, il produttore precisa: “Ci stiamo lavorando in questo momento”

Intervistato da Collider, il produttore del film Seth MacFarlane ha finalmente condiviso un piccolo aggiornamento in merito al reboot di Una pallottola spuntata, la cui regia e co-sceneggiatura è stata affidata a Akiva Schaffer. A detta del produttore, il progetto è ancora in cantiere ed è in fase di lavorazione:

Ci stiamo lavorando in questo momento. Akiva Schaffer, che ha scritto la sceneggiatura con il suo team, ha fatto un ottimo lavoro ed è in fase di sviluppo. Quindi è ancora vivo.

Tempo fa anche Liam Neeson si era sbottonato in merito al reboot e, sempre ai microfoni di Collider, aveva informato il reporter di essere in attesa di una sceneggiatura che credeva arrivasse entro l’estate 2023. Purtroppo l’attore non aveva messo in conto lo sciopero degli sceneggiatori, che ha bloccato la macchina dell’intrattenimento per mesi. Ad ogni modo il progetto è ancora in corsa, come precisato dal produttore del film, per cui bisognerà pazientare e attendere novità in merito alla trama e ad un ulteriore cast coinvolto. Soltanto poche settimane fa, il regista della trilogia principale David Zucker aveva rivelato a The Hollywood Reporter di aver lavorato alla bozza di un quarto film che non è mai stata realizzata.

Pat, Mike ed io abbiamo scritto una sceneggiatura per Una pallottola spuntata 4 e abbiamo saputo che Jon Gonda alla Paramount aveva letto la sceneggiatura e rideva di gusto. Ma in un qualche momento hanno deciso di non continuare. Così hanno preso Seth MacFarlane e Akiva Schaffer che dirige Liam Neeson. Non sono mai riuscito ad incontrare Seth.