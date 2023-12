Una pallottola spuntata, il regista rivela perché non è stato sviluppato un quarto film

News Cinema

Una pallottola spuntata tornerà con un film reboot e un nuovo protagonista, ma il regista e lo sceneggiatore della trilogia originale hanno spiegato che in principio avevano proposto un quarto film mai realizzato.

Una pallottola spuntata ha ricevuto il trattamento del reboot e tornerà presto con un nuovo film con protagonista Liam Neeson. La notizia, però, non è piaciuta moltissimo a regista e sceneggiatore della trilogia originale con protagonista Leslie Nielsen, interprete del temerario e maldestro tenente Frank Drebin. La trilogia cinematografica è ispirata ad una serie tv degli Anni ’80 intitolata Quelli della pallottola spuntata, ideata dal regista David Zucker insieme al fratello Jerry e Jim Abrahams, che a loro volta avevano già lanciato L’aereo più pazzo del mondo. Considerato il successo, Una pallottola spuntata avrebbe meritato anche un quarto film che non è mai stato realizzato. Il motivo è stato affrontato di recente dal regista David Zucker e lo sceneggiatore Pat Proft, i quali hanno espresso il proprio parere anche in merito al remake con Liam Neeson.

Una pallottola spuntata, perché regista e sceneggiatore della trilogia originale non apprezzano il remake con Liam Neeson

Il cuore pulsante di una pallottola spuntata è Frank Drebin, un tenente di polizia maldestro e inaffidabile che per pura fortuna riesce a risolvere casi di omicidi. Comedy di fine Anni ’80, ha ravvivato la carriera di Leslie Nielsen. Dopo il primo capitolo, è arrivato il secondo Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale (1994). Perché non è mai stato realizzato un quarto film? A raccontare di più oggi sono regista e sceneggiatore. Ai microfoni di The Hollywood Reporter, David Zucker e Pat Proft hanno affrontato il quarto film mai realizzato che è stato semplicemente trasformato in un reboot con Liam Neeson. Il regista ha raccontato:

Pat, Mike e io abbiamo scritto una sceneggiatura per Una pallottola spuntata 4 e abbiamo sentito che Jon Gonda della Paramount aveva letto la sceneggiatura e ne aveva riso per tutto il tempo. Ma ad un certo punto, hanno deciso di non proseguire con noi. È stato allora che hanno aggiunto Seth MacFarlane, con Akiva Schaffer che dirige Liam Neeson. Non ho mai potuto incontrare Seth. Circa quattro anni fa, Pat e io abbiamo avuto un incontro alla Paramount con l'allora capo della produzione. Era una donna che si lamentava di una battuta che Pat e io avevamo scritto su un agente di polizia che doveva aggiustarsi il giubbotto di Kevlar o farsi ridurre il seno o qualcosa del genere. È solo uno scherzo stupido e lieve, ma era troppo per loro. Quindi non riesco nemmeno a immaginare come possano limitare chiunque faccia Una pallottola spuntata 4, se sono così spaventati. Non siamo coinvolti e abbiamo riproposto quello che sarebbe stato il quarto film - come lo chiamavamo, Counterintelijence , scritto con una L e una J. Akiva mi ha contattato ed è venuto a casa mia. Ho avuto un incontro molto bello con lui. È un bravo ragazzo e abbiamo parlato di commedia. Ad un certo punto, forse ha pensato di darmi la sceneggiatura. Volevano che fossi coinvolto, ma non ho mai ricevuto la sceneggiatura, quindi non ne è mai venuto fuori nulla.

Dal suo canto, lo sceneggiatore Pat Proft ha espresso la sua delusione in merito all’esclusione dal progetto:

Non sono felice – e c'è una storia a riguardo. Ma non sono contento. Potrebbe uscire e potrebbe essere fantastico – e buono per questo – ma sono sicuro che dovrei essere io a scriverlo. Avrei dovuto farlo. Siamo stati totalmente esclusi.