Una Festa del Cinema di Roma tutto l'anno e in tutta la città, a partire dall'estate

A pochi mesi dalla prossima edizione, prevista dal 13 al 23 ottobre 2022, la Festa di Roma si presenta e presenta il nuovo presidente Gian Luca Farinelli e la direttrice artistica Paola Malanga. Il mantra è eventi tutto l'anno e in tutta Roma.

“Parliamo di fondamenta oggi, non annunceremo titoli e ospiti”. Fa chiarezza il presidente della Festa di Roma, Gianluca Farinelli, che introduce un'affollata conferenza stampa chiarendo l’intento di presentare la una nuova squadra, composta anche dalla direttrice artistica Paola Malanga. Schierati anche i vertici politici, dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il mantra è sempre quello delle ultime settimane, dall’insediamento della nuova giunta: “la festa tutto l’anno, non solo undici giorni, che si espande e allarga nel tempo e nello spazio”. Parole del sindaco, che annuncia una presenza in tutta la città e i primi appuntamenti previsti per l’estate, con una proiezione simbolica il 24 luglio in uno dei “luoghi sacri della città, Via Veneto”, dove verrà proiettato a Porta Pinciana Vacanze romane di William Wyler, con Audrey Hepburn e Gregory Peck in giro in vespa per la città eterna. Quello che Farinelli definisce, “il film che segna il matrimonio fra Hollywood e il cinema italiano, che sta per festeggiare i 70 anni. L’idea è di ripartire dalle cose che solo Roma ha, di andare verso i cittadini, come conferma anche un’altra arena estiva, da 600 posti, in un altro luogo simbolico, caro a Pasolini come a Fellini: il Parco degli Acquedotti. Una cornice in cui dal 20 luglio al 4 agosto verranno presentati capolavori restaurati, presentati ogni sera da autori d’eccellenza”.

Spazio poi, ma non è una novità e viene confermata dopo il successo degli anni scorsi, al Floating Theatre Summer Fest, dal 18 agosto al 24 settembre. Ideata e organizzata da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli per Alice nella città, la rassegna si svolgerà in una suggestiva arena galleggiante al Laghetto dell’EUR. Altro luogo “sacro” del cinema a Roma, ovviamente. L’altra grande novità sarà un nuovo luogo per la Fondazione, la Casa del Cinema di Villa Borghese, che avrà una programmazione stabile gestita direttamente dalla squadra di Farinelli e Malanga, portando a una gestione unificata che va nella direzione di una razionalizzazione di risorse e proposta al pubblico. Sarà la volta buona per Roma di avere uno spazio in cui ogni giorno ci sia una programmazione (anche) di cinema di repertorio? Più banalmente, dei tanti classici più o meno del passato che la Cineteca nazionale custodisce?

Per quanto riguarda la struttura della Festa vera e propria, come già anticipato alcuni giorni fa, tornerà il concorso, chiamato Progressive cinema. Il perché lo spiega la direttrice artistica Paola Malanga. “Il termine è di derivazione musicale, vuol dimostrare memoria del passato, guardando però al futuro. Il sottotitolo è: visioni per il mondo di domani. Ho cercato un titolo particolare anche per le altre due sezioni, per orientare il pubblico, mai come in una realtà come Roma da intendere al plurale. Oltre al concorso, che avrà una giuria di professionisti, ci sarà la sezione Grand Public, dedicata anche a chi in sala va poco. Intesa in un senso ampio, popolare, anche colto ma che non abbia paura di parlare a tutti. Poi c’è la terza sezione, Freestyle, libera da durate e formati, con tutto quello che si solito non entra in sala e proporremo invece sul grande schermo per una visione collettiva. Uno spazio in cui ci rivolgeremo soprattutto alle generazioni più giovani”.

Malanga ha anche detto che non ci sarà distinzione fra prodotti di finzione, animazione o documentari, che ci sarà apertura alle piattaforme, senza la caccia alle anteprime mondiali a tutti i costi, che “sono prerogative di festival come Cannes e Venezia, che grazie al cielo è a casa nostra”. Nessun titolo per ora, quindi. Per questo, l’appuntamento è nei prossimi mesi e nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, il prossimo 22 settembre. La direttrice ha poi risposto a chi chiedeva se il suo ruolo di vice direttrice di Rai Cinema, in aspettativa per i tre anni del mandato alla Festa di Roma, potesse provocare un conflitto di interessi, “chi mi conosce sa benissimo che non sarà così. La legge me lo consente, poi Rai Cinema non è l’unica realtà che investe nel cinema italiano. A Cannes in concorso c’erano due nostri film, uno di Medusa e uno di Vision”.