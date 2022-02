Una femmina: una clip in anteprima esclusiva del film di Francesco Costabile presentato alla Berlinale 2022

News Cinema

In arrivo nelle sale il 17 febbraio distribuito da Medusa, Una femmina è un'opera prima potente sulle donne che si ribellano alla 'Ndrangheta. Vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva del film che sarà presentato al Festival di Berlino 2022.

Una ragazza inquieta vive in un paesino della Calabria, fra i monti e le case arroccate. Un passato sconvolgente che si riverbera nel presente, in una terra splendida e colpita dalla criminalità mafiosa. Una femmina è l'esordio alla regia di Francesco Costabile, ispirato liberamente al romanzo di Lirio Abbate Fimmine ribelli, come le donne salveranno il paese dalla 'Ndrangheta.

Il film è scritto da Lirio Abbate, Serena Brugnolo e Adriano Chiarelli, oltre a Costabile stesso, mentre è prodotto da Edoardo De Angelis, Attilio De Razza, Pierpaolo Verga e Nicola Picone. Uscirà nelle sale il 17 febbraio per Medusa.