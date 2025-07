Una battaglia dopo l'altra, un nuovo trailer del film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio

News Cinema

Niente festival per uno dei film più attesi della stagione (e non solo), che debutterà nei cinema italiani il prossimo 25 settembre. Ecco un nuovo trailer di Una battaglia dopo l'altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con protagonista Leonardo DiCaprio

Sono rimasti delusi in molti ieri, all'annuncio del programma completo del Festival di Venezia 2025, per l'assenza del nuovo film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra, raccontato come un libero adattamento di uno dei romanzi capolavoro del postmodernismo letterario, il "Vineland" di quel Thomas Pynchon che aveva giù ispirato il regista per Vizio di forma.

A quanto pare, Anderson non vuole che il suo film abbia passaggi festivalieri prima di uscire in sala, e a noi quindi non rimane altro da fare che attendere il 25 settembre, giorno in cui Una battaglia dopo l'altra debutterà nei cinema italiani. Anzi, altro da fare ce l'abbiamo pure: guardare questo nuovo trailer del film, che è intitolato (basta vederlo per capire perché) "Bad Hombre".

Una battaglia dopo l'altra: il trailer "Bad Hombre"

Il nuovo film di Paul Thomas Anderson vede protagonista Leonardo DiCaprio, assieme a Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim, Benicio del Toro e Chase Infiniti, con Jonny Greenwood confermato compositore di fiducia del regista. Contrariamente al romanzo di Pynchon che lo ha ispirato che, pubblicato nel 1990, raccontava un 1984 orwelliano, Una battaglia dopo l'altra è ambientato ai nostri giorni. Queste sono le poche righe di trama ufficiale del film di Anderson:

Un gruppo di ex rivoluzionari si riunisce quando un loro perfido nemico riemerge dal loro passato, dopo sedici anni di silenzio. Il gruppo avrà il duro compito di salvare la figlia di uno di loro, prima che accada l'inevitabile...