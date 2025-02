Una barca in giardino, una scena in italiano del film di animazione di Jean-François Laguionie

News Cinema

Il delicato film di animazione Una barca in giardino arriva nelle sale italiane il 13 febbraio: possiamo mostrarvi una clip in italiano dal lungometraggio firmato dal veterano Laguionie.

Possiamo mostrarvi una clip in italiano del film di animazione Una barca in giardino, un invito a credere nei propri sogni da parte del veterano regista Jean-François Laguionie, anni 85: il suo tratto tenue segue questa volta il rapporto tra un padre e un figlio, che scopre una segreta aspirazione del babbo, non a caso soprannominato dagli amici "Slocum", come si vede in questa sequenza, al ritmo delle musiche di Pascal Le Pennec.



Una Barca in Giardino: Una Clip Ufficiale in Italiano del Film - HD

Una barca in giardino, un piccolo romanzo di formazione