Un sommergibile in laguna contro la siccità: Comandante apre il Festival di Venezia 2023

Nonostante le paure i film americani ci saranno praticamente tutti, qualche star salterà per lo sciopero degli attori, ma il programma si annuncia solido e promettente. Dalla siccità alla pioggia battente per aprire l’80 Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Un sommergibile si aggira per la laguna di Venezia. Porta un nome di classe autorevole, Lorenzo Todaro, quello del protagonista del film d’apertura, Comandante di Edoardo De Angelis. Una mostra che ha vissuto in apnea, manco fossero i 160 metri di profondità del sommergibile, quando è stato annunciato lo sciopero degli attori americani, che insieme a quello degli sceneggiatori ha scosso Hollywood e rischiato seriamente di compromettere un programma già chiuso e di solidissima qualità. Certo, parliamo sempre di premesse, di titoli per ora sulla carta, ma dopo quelle ore di attesa è arrivata la sirena dello scampato pericolo. Dopo la Siccità dello scorso anno siamo passati all’acqua alta fuori stagione, al trionfo della pioggia e l’acqua, a fiumi e mari. Non ci riferiamo solo a quella metaforica dei film presentati ma anche alle condizioni atmosferiche proibitive che hanno accolto nelle prime ore il popolo del Festival di Venezia.

La Mostra comincia stasera senza film ritirati, a parte la dolorosa rinuncia a Challengers di Luca Guadagnino, lasciando spazio sul primo red carpet a Comandante, kolossal di guerra e onore da 15 milioni di euro diretto da Edoardo De Angelis e con protagonista nei panni del Todaro di cui sopra Pierfrancesco Favino. Uno dei sei italiani - troppi - che partecipano a un concorso costituito da 23 titoli. Gli altri saranno Stefano Sollima con Adagio, Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, Enea di Pietro Castellitto, Lubo di Giorgio Diritti, Io capitano di Matteo Garrone. In occasione della cerimonia d’apertura, condotta dalla madrina Caterina Murino, sarà anche consegnato il Leone d’oro alla carriera a Liliana Cavani, 90 anni come quelli festeggiati dal festival lo scorso anno. Occasione per presentare, ovviamente fuori concorso, il suo ultimo film: L’ordine del tempo, adattamento del libro del fisico, e ormai abilissimo divulgatore e scrittore da milioni di copie, Carlo Rovelli.

L'Ordine del Tempo: Il Trailer Ufficiale del Film di Liliana Cavani, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini e Edoardo Leo - HD

Nel frattempo ieri sera battesimo con la pre-apertura, con la proiezione de La provinciale di Mario Soldati per Venezia classici, e del documentario Portrait of Gina di Orson Welles dedicato alla Lollobrigida, da poco scomparsa. Presente, e accolto da qualche fischio ben distinguibile, il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, a cui spetterà nelle prossime settimane la scelta del nuovo presidente della Biennale, con l’attuale Roberto Cicutto in scadenza, mentre il direttore artistico Alberto Barbera dovrebbe - salvo cambiamenti improvvisi non da escludere - dirigere anche la Mostra del 2024.

Presidenti di giuria sui 40 anni, decisamente giovani per la media: Damien Chazelle per il concorso, Jonas Carpignano per Orizzonti e Alice Diop per il Premio opera prima “Luigi De Laurentiis”. Incontrando la stampa hanno tenuto a ricordare le ragioni e l’importanza dello sciopero in atto negli Stati Uniti, manifestando solidarietà e ritenendolo cruciale per una matura ed equilibrata crescita di tutto il mondo del cinema. Motivo per il qualche alcune star mancheranno, come i protagonisti di The Killer di Fincher o Maestro di Bradley Cooper. Alcuni film indipendenti però hanno ottenuto un lasciapassare speciale per essere al Lido, come nel caso di Adam Driver, per Ferrari di Michael Mann, Jessica Chastain, per Memory di Michel Franco, o il cast di Priscilla di Sofia Coppola.