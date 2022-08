Un sogno per te: amore e magia del cinema nel film tedesco tratto da molte storie vere

News Cinema

Con un budget di 8 milioni di euro, il colossal tedesco Traumfabrik (titolo italiano Un sogno per te) rende omaggio agli storici studi cinematografici di Berlino raccontando una storia d'amore.

L'amore e il cinema sono strettamente correlati. Questo è quanto dichiara in modo piuttosto esplicito Traumfabrik (letteralmente La fabbrica dei sogni), film tedesco del 2019 di cui Un sogno per te è il titolo italiano. Il film si pone l'obiettivo di catturare l'attenzione e i sentimenti del pubblico raccontando una storia in cui passione, storia e magia del cinema si fondono insieme. Con un budget di 8 milioni di euro, Un sogno per te è un film nato per celebrare gli studios cinematografici su larga scala più vecchi del mondo, i Babelsberg di Berlino. Tutto ciò che è raccontano non si rifà esplicitamente a fatti realmente accaduti con nomi e cognomi, ma il film è un insieme di storie vere sulla base delle ricerche storiche e delle esperienze delle carriere del regista e sceneggiatore Martin Schreier, del produttore esecutivo Sebastian Fruner e del produttore e sceneggiatore Tom Zickler (quest'ultimo deceduto all'età di 55 anni nel 2019, pochi mesi dopo l'uscita in Germania del film).

Un sogno per te: trama e trailer del film tedesco

La storia di Un sogno per te inizia nell'estate del 1961, quando un ragazzo di nome Emil lavora come comparsa presso gli studi DEFA a Babelsberg, nella Germania dell'Est. Un giorno sul set si innamora perdutamente di una ballerina francese di nome Milou. Il colpo di fulmine è reciproco e i due si rendono conto di essere fatti l'uno per l'altra. Come il resto della popolazione non si aspettano che da un giorno all'altro, precisamente il 13 agosto 1961, il governo decida di far erigere un muro in mezzo alla città. Milou è costretta a rientrare in Francia, ma Emil ha un'idea: una nuova produzione cinematografica potrebbe essere la soluzione per riportare la ragazza a Berlino dentro i Babelberg Studios. I due protagonisti sono interpretati da Dennis Mojen e Emilia Schüle.

Un sogno per te: la storia degli studi cinematografici di Babelsberg

La particolarità di Un sogno per te è il fatto di essere girato negli celebri studi cinematografici di Berlino in cui sono state ricreare le atmosfere degli studi stessi degli anni 60. Quella dei Babelsberg Studios è una storia che risale al 1912, anno della fondazione, e che rappresenta la culla della cinematografia tedesca. Metropolis (1927) di Fritz Lang è stato girato qui, così come L'angelo azzurro (1930) di Josef von Sternberg con Marlene Dietrich. Con gli anni della recessione e l'ascesa al potere del partito nazista, gli studi vengono sfruttati dallo Stato per film di propaganda. La libertà degli artisti non è più garantita e gli stessi Lang e von Sternberg, con Ernst Lubitsch e il non ancora 30enne austriaco Billy Wilder volano a Hollywood in cerca di una nuova carriera. Intanto il regime continua a produrre intrattenimento per distogliere l'attenzione dei tedeschi dalla guerra, con titoli come Il Barone di Münchhausen (1943) e Professore, voglio Eva (1944).

Dopo la caduta di Hitler, gli studios vennero occupati e amministrati dai sovietici. Con la nascita della Repubblica Democratica Tedesca, venne fondata la Deutsche Film AG (abbr. DEFA), una compagnia cinematografica, poi anche televisiva, che aveva il compito di denazificare il livello culturale della popolazione producendo film contro la guerra e anti-reazionari, ma che al contempo promuovessero le ideologie legate ai valori socialisti e comunisti. Tra il 1946 e il 1990 la DEFA produsse oltre 1200 titoli tra cui Jakob der Lügner (1976), unico di tutta la produzione della Germania dell'Est a ricevere una candidatura all'Oscar come miglior film straniero, peraltro oggetto di un remake americano con Robin Williams intitolato Jakob il bugiardo.

Nel 1992 gli Studios furono acquistati da una società francese, l'attuale Vivendi Universal, che investì sulle infrastrutture attirando l'interesse di molte produzione cinematografiche mondiali. Nel 2001 fu girato Il pianista di Roman Polanski che valse l'Oscar al regista, al suo protagonista Adrien Brody e ai produttori come Miglior Film. Nel 2004 gli Studios furono riacquisiti da una società tedesca e una serie di titoli diventati estreamente famosi furono girati nei suoi teatri di posa: The Reader, Operazione Valchiria, The Bourne Ultimatum, Bastardi senza gloria, Il ponte delle spie, The Monuments Men, The Grand Budapest Hotel, Cloud Atlas, le serie Sense8 e Dark e i recenti Matrix: Resurrection e Uncharted.

Oggi i Babelberg Studios sono i più vecchi studios su larga scala del mondo. Qui sotto lo showreel degli Studios al 2014.