Un secolo di Disney e le novità in arrivo al cinema nei prossimi mesi

Presentato il listino con le novità dei prossimi mesi per un marchio storico come Walt Disney Pictures che suggellerà i festeggiamenti per i 100 anni di vita con il ritorno dell'animazione a Natale di Wish. Ne parliamo con Davide Romani di The Walt Disney Company Italia.

Un secolo non si festeggia tutti i giorni, se poi parliamo di un marchio come Walt Disney merita bene un anno intero di frizzi, lazzi e, soprattutto, cinema animato. Non potrebbe esserci infatti omaggio migliore che tornare in pompa magna con un classico cartone Disney di Natale come Wish, che guarda al passato degli iconici musical per bambini e famiglie.

Ma non solo, perché ci sarà spazio al cinema di qualità, con il marchio Searchlight e gioielli come il Leone d'oro Povere creature di Lanthimos, o i cinecomic della Marvel. Abbiamo parlato di un anno d'oro e delle novità per il 2024 con Davide Romani, Director, Head of Marketing Studios & Integrated di The Walt Disney Company Italia.