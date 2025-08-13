Un salto nella paranoia degli anni 70 con il nuovo trailer di Relay

News Cinema

Riz Ahmed e Lily James sono i protagonisti di questo thriller diretto dal David Mackenzie di Hell or High Water. Ecco trailer e trama di Relay.

Debutterà nelle sale americane tra pochi giorni, il 22 agosto, un thriller che ci pare decisamente interessante: si intitola Relay, vede protagonisti Riz Ahmed e Lily James, ed è stato diretto da David Mackenzie, regista britannico noto soprattutto per l'ottimo western contemporaneo Hell or High Water, quello che era stato scritto da Taylor Sheridan con Chris Pine, Ben Foster e Jeff Bridges nel cast.

Questa volta Mackenzie ha lavorato a partire da un copione di Justin Piasecki che nella sua trama - in estrema sintesi, quella di un "fixer" solitario e solitamente al soldo di grandi e corrotte corporation che deve proteggere una giovane donna che sta per fare rivelazioni sconttanti proprio su una di quelle aziende - sembra rifarsi chiaramente a modelli che arrivano dal cinema americano degli anni Settanta intriso di paranoia, come in I tre giorni del Condor, Point Blanck o La conversazione, tanto per fare dei facili esempi.

Sarà per questo che il nuovo trailer ufficiale del film, che era stato presentato a Toronto nel 2024, e che è ambientato ai giorni nostri, sebbene il personaggio di Ahmed abbia una chiara inclinazione per metodi e tecnologie old school, è stato realizzato con uno stile che richiama esplicitamente quel cinema e quel periodo.

Le premesse e le immagini, che trovate qui di seguito, sono davvero molto interessanti: peccato che, al momento, non ci siano notizie riguardo una possibile distrubuzione in sala del film.

Relay: il trailer in stile anni 70 del film



