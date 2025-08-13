TGCom24
Home | Cinema | News | Un salto nella paranoia degli anni 70 con il nuovo trailer di Relay
News Cinema

Un salto nella paranoia degli anni 70 con il nuovo trailer di Relay

Federico Gironi

Riz Ahmed e Lily James sono i protagonisti di questo thriller diretto dal David Mackenzie di Hell or High Water. Ecco trailer e trama di Relay.

Un salto nella paranoia degli anni 70 con il nuovo trailer di Relay

Debutterà nelle sale americane tra pochi giorni, il 22 agosto, un thriller che ci pare decisamente interessante: si intitola Relay, vede protagonisti Riz Ahmed e Lily James, ed è stato diretto da David Mackenzie, regista britannico noto soprattutto per l'ottimo western contemporaneo Hell or High Water, quello che era stato scritto da Taylor Sheridan con Chris Pine, Ben Foster e Jeff Bridges nel cast.
Questa volta Mackenzie ha lavorato a partire da un copione di Justin Piasecki che nella sua trama - in estrema sintesi, quella di un "fixer" solitario e solitamente al soldo di grandi e corrotte corporation che deve proteggere una giovane donna che sta per fare rivelazioni sconttanti proprio su una di quelle aziende - sembra rifarsi chiaramente a modelli che arrivano dal cinema americano degli anni Settanta intriso di paranoia, come in I tre giorni del Condor, Point Blanck o La conversazione, tanto per fare dei facili esempi.
Sarà per questo che il nuovo trailer ufficiale del film, che era stato presentato a Toronto nel 2024, e che è ambientato ai giorni nostri, sebbene il personaggio di Ahmed abbia una chiara inclinazione per metodi e tecnologie old school, è stato realizzato con uno stile che richiama esplicitamente quel cinema e quel periodo.
Le premesse e le immagini, che trovate qui di seguito, sono davvero molto interessanti: peccato che, al momento, non ci siano notizie riguardo una possibile distrubuzione in sala del film.

Relay: il trailer in stile anni 70 del film


Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Spider-Man: 5 iconici villain dei film che il MCU con Tom Holland deve assolutamente rilanciare
news Cinema Spider-Man: 5 iconici villain dei film che il MCU con Tom Holland deve assolutamente rilanciare
Ritorno al Futuro, Michael J. Fox celebra il 40° anniversario: lacrime e applausi alla proiezione speciale
news Cinema Ritorno al Futuro, Michael J. Fox celebra il 40° anniversario: lacrime e applausi alla proiezione speciale
I Fantastici 4: Gli Inizi, Michael Chiklis difende la versione del 2005: "Ingiustamente sottovalutati"
news Cinema I Fantastici 4: Gli Inizi, Michael Chiklis difende la versione del 2005: "Ingiustamente sottovalutati"
Camp Rock, la reunion tra Demi Lovato e i Jonas Brothers è virale: "È stato rigenerante"
news Cinema Camp Rock, la reunion tra Demi Lovato e i Jonas Brothers è virale: "È stato rigenerante"
Marty Supreme: Timothée Chalamet campione di ping pong nel primo trailer del film di Josh Safdie
news Cinema Marty Supreme: Timothée Chalamet campione di ping pong nel primo trailer del film di Josh Safdie
Le bambine, l'infanzia colorata delle sorelle Bertani in concorso al Locarno Film Festival
news Cinema Le bambine, l'infanzia colorata delle sorelle Bertani in concorso al Locarno Film Festival
Cillian Murphy nel trailer italiano ufficiale di Steve, nuovo film targato Netflix
news Cinema Cillian Murphy nel trailer italiano ufficiale di Steve, nuovo film targato Netflix
Un prequel per Weapons? E ne abbiamo davvero bisogno? Tutti i progetti sul piatto di Zach Cregger
news Cinema Un prequel per Weapons? E ne abbiamo davvero bisogno? Tutti i progetti sul piatto di Zach Cregger
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Samson - La vera storia di Sansone
Pan - Viaggio sull'isola che non c'è
Appuntamento con la Morte
Il Talento di Mr. Ripley
Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto
Ghostbusters II
The Rebound - Ricomincio dall'amore
Motherless Brooklyn - I Segreti di una Città
Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
Il Colibrì
Arac Attack - Mostri a otto zampe
Unico Testimone
Film stasera in TV