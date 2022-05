Un piccolo favore: un sequel in arrivo, tornano Blake Lively e Anna Kendrick

News Cinema

Un piccolo favore, thriller di Paul Feig con Anna Kendrick e Blake Lively, avrà presto un seguito. Tornano il regista e le protagoniste.

Non era affatto male il thriller di Paul Feig Un piccolo favore, che vedeva protagoniste Anna Kendrick e Blake Lively. La buona notizia di oggi è che è stato messo in cantiere da Lionsgate e Amazon Studios un sequel, e siccome "squadra che vince non si cambia", torneranno tanto le due interpreti principali quanto il regista e la sceneggiatrice Jessica Sharzer. Feig sarà anche produttore. Non sappiamo quando cominceranno le riprese né quando arriverà in sala Un piccolo favore 2.

Un piccolo favore: trama e accoglienza

Uscito nel 2017, Un piccolo favore era tratto dall'omonimo romanzo di Darey Bell ed era la storia di un'amicizia: fra una giovane mamma single con un blog di cucina (Anna Kendrick) e una splendida e raffinata donna che lavorava nel campo della moda (Blake Lively). Quando quest'ultima spariva, la prima cominciava a cercarla indagando in giro.

Siccome il libro che ha ispirato il film non ha un seguito, staremo a vedere cosa inventerà Jessica Sharzer. E’ pur vero che il film possedeva un finale aperto che aveva spinto il pubblico a domandarsi se Paul Feig o chi per lui avrebbe prima o poi girato un sequel.

Ricordiamo che Un piccolo favore ha avuto un’ottima accoglienza e ha ottenuto su rottentomatoes l’84% di recensioni positive. L’incasso mondiale è stato di quasi 100 milioni di dollari. Per rinfrescarci la memoria sul film, ci rivediamo il trailer.