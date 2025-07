Un padre e un figlio, Portrait of a confused father al Giffoni Film Festival

News Cinema

Venti anni per conoscersi, venti anni per imparare a crescere e a volersi bene. Portrait of a confused father è un documentario su un padre e sul figlio seguiti nel corso di molti anni. Un film presentato al Giffoni Film Festival che viene dalla Norvegia, diretto da Gunnar Hall Jensen.

"La nostra relazione mi ha confuso per vent'anni". È così che si conclude, con una voce fuori campo amara e sconfortata, il trailer di un documentario particolarmente duro e scioccante, che comincia mettendo al centro la storia più antica del mondo, un padre e il figlio che sta nascendo, per concludersi vent'anni dopo nel buio, attraversando difficoltà e incomprensioni, ma anche la solidità di un rapporto intenso come nessun altro. Nella sezione GExDoc del Giffoni Film Festival uno dei temi che si riscontrano in più film, tutti documentari, è proprio un rapporto come questo seguito nel corso di molti anni.

Portrait of a confused father è un film norvegese di Gunnar Hall Jensen, documentarista che ha filmato se stesso e la sua famiglia per oltre 20 anni, nel tentativo di comprendere le difficoltà nel relazionarsi con il suo unico figlio, Jonathan. Crescendo senza un padre, Gunnar è consapevole che le sue idee sulla paternità e sulla mascolinità potrebbero essere superate. Eppure, alla nascita di Jonathan, Gunnar è determinato a fare meglio, molto meglio. Tuttavia, man mano che il legame padre-figlio e il loro amore si evolvono, lo spirito avventuroso di Jonathan e il suo bisogno di vivere al limite lo spingono sempre più fuori dalla portata di Gunnar. Quando Jonathan scende nelle oscurità più profonde, le conseguenze si ripercuotono sull’intera famiglia, culminando in una straziante tragedia.

Hall Jensen ha una laurea in media e comunicazione di massa all'università di Bergen, anche se ora risiede in Svenzia, dove svolge la sua attività di regista e sceneggiatore, per cinema e televisione. La sua attività si concentra spesso su racconti personali, come in Gunnar goes comfortable (2003) e Gunnar goes god (2010), un viaggio introspettivo sul filo delle proprie esprienze personali. Prima di Portrait of a confused father, di cui vi mostriamo il trailer.