Un nuovo reboot de La mummia? Brendan Fraser non lo esclude e spiega perché quello con Tom Cruise fu un fiasco

Brendan Fraser, acclamatissimo per il suo ruolo in The Whale, non escluderebbe la possibilità di tornare nel franchise della Mummia, e commenta il reboot con Tom Cruise.

Dopo averlo ignorato per anni, adesso Hollywood, grazie a The Whale, sta riscoprendo il talento di Brendan Fraser, che negli anni Novanta è stato principalmente protagonista di commedie per teenager come Il mio amico scongelato, ma anche di film molto belli come Demoni e dei al fianco di Ian McKellen, e ovviamente de La mummia, nel 1999, che fu un grande successo e fu seguito da due sequel, l'ultimo dei quali nel 2008. Come noto, c'è stato un recente reboot del film Universal con Tom Cruise, ma il botteghino non l'ha premiato. Che ne penserebbe Brendan Fraser di una nuova versione? A quanto pare non la esclude a priori.

Brendan Fraser, La mummia e Tom Cruise

Nella serie originale iniziata con La mummia, Brendan Fraser interpretava l'avventuriero Rick O'Connell. Il ruolo gli dette una grande popolarità visto che i film furono dei blockbuster (almeno i primi due). In un'intervista Variety gli ha chiesto se riprenderebbe la parte in un nuovo film. "Non so se funzionerebbe. Ma sarei aperto alla possibilità se qualcuno proponesse l'idea giusta". A questo punto gli è stato chiesto cosa pensasse de La Mummia con Tom Cruise e del motivo del suo insuccesso. Anche se il capostipite, La mummia con Boris Karloff, del 1932, era a tutti gli effetti un horror puro, secondo Fraser non è quella la chiave giusta: "È difficile fare quel film. L'ingrediente che avevamo nella nostra Mummia, e che io non ho visto in quello, era il divertimento. Questo mancava in quella incarnazione. Era troppo horror. La Mummia dovrebbe essere elettrizzante, ma non raccapricciante e spaventoso. So quanto sia difficile riuscirci. Ho cercato di farlo tre volte".

Intanto, aspettiamo Brendan Fraser al cinema in The Whale, anche se il film non ha ancora una data di uscita italiana.