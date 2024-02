Un mondo a parte: il trailer e il manifesto del film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele

News Cinema

Una nuova vita lontano dalla città per il maestro elementare Antonio Albanese, che dopo quarant'anni di insegnamento si fa trasferire nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Riuscirà a fermare la chiusura della scuola? Il trailer e il manifesto di Un mondo a parte di Riccardo Milani.

Un radicale cambio di vita aspetta Antonio Albanese nella nuova collaborazione con il regista Riccardo Milani dopo Come un gatto in tangenziale e Grazie ragazzi. In Un mondo a parte un maestro elementare lascia dopo quarant'anni di insegnamento la giungla metropolitana di Roma facendosi trasferire in un paesino nel mezzo dell'idilliaco scenario del Parco Nazionale d'Abruzzo. Ha un'unica classe composta da pochi bambini fra i 7 e i 10 anni, e presto dovrà lottare contro il rischio di chiusura.

Scritto dal regista Riccardo Milani, insieme a Michele Astori, Un mondo a parte è interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, in associazione con Medusa Film, che lo distribuirà nelle sale dal 28 marzo

Il trailer ufficiale di Un mondo a parte

Un Mondo a Parte: Il Trailer Ufficiale del Film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - HD

Il manifesto di Un mondo a parte