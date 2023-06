Un Matrimonio Mostruoso: ecco una spassosa clip in anteprima esclusiva del film!

News Cinema

Un Paolo Calabresi come non l'avete MAI visto in questa clip in anteprima esclusiva di Un matrimonio mostruoso, al cinema dal 21 giugno.

Al termine di Una famiglia mostruosa, due anni fa, avevamo lasciato uno dei componenti del nucleo famigliare, lo zio Nanni, interpretato da Paolo Calabresi, più o meno come uno scervellato mostro di Frankenstein che ci aveva fatto morir dal ridere. Il 21 giugno, per fortuna, arriva al cinema con 01 Distribution Un matrimonio mostruoso, sequel della commedia di Volfango De Biasi e non vediamo l'ora di scoprire cosa gli sia successo per trasformare lo zio in una seducente femme fatale. In questa veste infatti vediamo uno dei nostri attori preferiti, alle prese con un allupatissimo Maurizio Mattioli, veterano della commedia nel cinema italiano, nella divertente clip del film che vi offriamo in anteprima esclusiva e che promette tante risate.



Un Matrimonio Mostruoso: Una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Un matrimonio mostruoso: La trama e il trailer ufficiale del sequel