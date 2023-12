Un Linklater da urlo e le altre novità del listino BIM per i prossimi mesi al cinema

News Cinema

Qualità e varietà nella proposta del listino film di BIM distribuzione per i prossimi mesi, presentato a Sorrento per le Giornate professionali di cinema. Ce lo racconta Giulio Bruno, direttore marketing.

Un listino variegato e in linea con la tradizione di un marchio come BIM distribuzione. A Sorrento hanno presentato anche loro le prossime novità per gli esercenti, in occasione delle Giornate professionali di cinema. A partire dal trascinante Hit Man di Richard Linklater, una delle sorprese più liete dello scorso Festival di Venezia, dove è stato molto apprezzato anche Tatami, storia sportiva e soprattutto esempio di dialogo e collaborazione fra Iran e Israele, nazionalità dei due registi, Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi.

Abbiamo parlato delle novità con il direttore marketing, Giulio Bruno, in questa video intervista.