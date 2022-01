Un Joker impostore, Willem Dafoe e la sua proposta

News Cinema

Willem Dafoe, visto di recente in Spider-Man No Way Home, si è detto affascinato dal Joker di Joaquin Phoenix e si propone per dividere lo schermo con lui in una storia sempre più inquietante.

Specialmente dopo la sua partecipazione a Spider-Man No Way Home, di nuovo nei panni di Goblin, il buon Willem Dafoe non sembra esattamente materiale da mondo DC Comics, eppure Willem ha le idee molto chiare su quale personaggio gli piacerebbe interpretare in quel mondo. È abbastanza comprensibile che pensi al Joker, ma... Leggi anche Il Joker 2 con Joaquin Phoenix si muove? La sua risposta

Willem Dafoe e il suo Joker impostore con Joaquin Phoenix

Intervistato da GQ, Willem Dafoe ha ipotizzato un film che potrebbe vedere di nuovo Joaquin Phoenix come protagonista nei panni di Joker, insieme a lui nel ruolo di un... finto Joker. Confusi? Lasciamo parlare l'interessato, prossimamente in The Northman.

Una cosa interessante sarebbe se esistesse un Joker impostore. Sarebbe possibile avere non dico due Joker uno contro l'altro, ma qualcuno che si spaccia per il Joker ma non lo è. [...] Aprirebbe le possibilità per una storia interessante, particolarmente se ci fosse Joaquin Phoenix come Joker, e dall'altra parte ci fosse uno che lo imita o improvvisa in base a quello che fa lui. Ho fantasticato su una cosa del genere. Ma a parte questo, non ne sto parlando a nessuno, voi siete i primi.