Batman, cercasi Kristen Stewart come Joker, la risposta dell'interessata

News Cinema

In un impeto di originalità, una frangia di fan vorrebbe Kristen Stewart nei panni del Joker in un nuovo Batman. La sua risposta è piuttosto chiara.

Sui social è partita una delle tante campagne di "fantacasting", questa volta augurandosi la possibilità che Kristen Stewart, sullo slancio della sua interpretazione lodatissima in Spencer, possa accettare il ruolo del Joker in un film di Batman. Al di là dell'idea in sé, nemmeno disprezzabile come approccio ulteriormente originale in una sperimentazione che ha già messo il Joker in mano a Joaquin Phoenix, ci sembra che evidentemente dietro questa campagna ci sia qualche nostalgico di Twilight: dopotutto nel prossimo The Batman di Matt Reeves, come sappiamo, Bruce Wayne è interpretato da Robert Pattinson.

La risposta di Kristen Stewart a Variety è stata diplomatica e piuttosto equlibrata...

Apprezzo l'energia che sento, ma è stato già fatto così bene... Mi piace quell'entusiasmo, ma facciamo qualcos'altro, direi. Sono apertissima a interpretare una persona inquietante e fuori di testa. Non dico a priori di no, ma non è che la cosa mi entusiasmi così tanto, sono aperta a qualcosa di nuovo.