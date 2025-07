Un Film ispirato a Mare fuori e tanto Cinema italiano nelle novità di 01 Distribution

News Cinema

La Storia di Rosa Ricci prima di Mare Fuori è uno dei titoli più attesi al cinema dell'autunno di 01 Distribution, che ha presentato a Ciné giornate di cinema di Riccione 2025 un listino novità all'insegna del cinema italiano e della varietà. Ne abbiamo parlato con Paolo Del Brocco e Luigi Lonigro.

Io sono Rosa Ricci, la storia della protagonista dell'ultima stagione di Mare fuori, prima della serie, è uno dei titoli di punta del listino 01 distribution, in cerca di un pubblico variegato che ha amato una storia diventata un vero fenomeno di costume. Le novità del marchio sono state presentate a Riccione, in occasione di Ciné - giornate di cinema. Tanto cinema italiano, come non mai focus principale di 01, in attesa di alcuni titoli visti a Cannes e di quelli che verranno selezionati nella prossima edizione del Festival di Venezia.

Novità che andranno dalle giovani registe, come Elisa Amoruso, Lyda Patitucci e l'esordiente (alla regia) Ludovica Rampoldi, insieme ad autori confermati dalla lunga carriera, come Tornatore, Archibugi, Vicari, Rosi o Moretti.

Delle novità per il prossimo anno di 01 distribution abbiamo parlato a Riccione in questa video intervista con Paolo Del Brocco e Luigi Lonigro.