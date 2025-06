Un film all'aperto nel cortile del Louvre? Dal 2 al 5 luglio il Cinéma Paradiso di Parigi anima la Cour Carrée del museo

News Cinema

4 film, 2500 posti, la Cour Carrée del Louvre. Per ottenere un biglietto d'ingresso ci si affida alla lotteria.

Dal 2 al 5 luglio, la Cour Carrée del Louvre ospita la quinta edizione di Cinéma Paradiso, evento gratuito ideato da mk2 (casa di produzione e distribuzione francese, nonché catena di sale cinema) che trasforma uno dei luoghi più sacri di Parigi in una sala cinematografica a cielo aperto. Ogni sera, 2.500 spettatori potranno godersi proiezioni di grandi classici accompagnate da musica dal vivo, street food e un'atmosfera immersiva sotto le stelle.

Quest'anno il festival rende omaggio al dialogo tra cinema e moda, in parallelo alla mostra “Louvre Couture”. In cartellone, titoli cult come In the Mood for Love di Wong Kar-wai, Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola (che introdurrà il film di persona), Twin Peaks: Fire Walk With Me di David Lynch e l’ultimo lavoro del regista brasiliano Kleber Mendonça Filho premiato a Cannes per la migliore regia e il migliore attore, The Secret Agent.

Attenzione per l'assegnazione dei biglietti. Per garantire la possibilità in modo equo di esserci, Cinéma Paradiso Louvre lancia una grande lotteria aperta a tutti, con biglietti disponibili fino a 48 ore prima di ogni serata. Ogni giorno verranno inoltre rilasciati gratuitamente altri posti, disponibili per la stessa sera.