Un Altro Piccolo Favore, il primo trailer italiano con Blake Lively coinvolge Elena Sofia Ricci e Michele Morrone

News Cinema

Blake Lively e Anna Kendrick hanno una questione in sospeso e, nel primo trailer in italiano di Un Altro Piccolo Favore, anticipano diversi colpi di scena in arrivo nel sequel.

Un altro piccolo favore si rivela nel primo trailer condiviso da Prime Video. Diretto ancora una volta da Paul Feig, riporta sullo schermo le amiche-nemiche interpretate da Blake Lively e Anna Kendrick. In Un piccolo favore, avevamo lasciato Emily (Blake Lively) in prigione, accusata di duplice omicidio, e Stephanie alle prese con una nuova attività da investigatrice privata. Nel sequel, invece, si ritroveranno inaspettatamente insieme e persino ad un matrimonio: quello di Emily!

Un altro piccolo favore, il primo trailer a Capri mostra anche Elena Sofia Ricci e Michele Morrone

Scritto da Jessica Sharzer e Laeta Kalogridis, il sequel di Un piccolo favore mostrerà una nuova disavventura per Stephanie, che credeva di essersi lasciata il peggio alle spalle. Impegnata con la promozione del suo libro, scopre invece che Emily è uscita di prigione e che è persino attesa alle sue nozze in qualità di damigella d’onore. A rendere il tutto ancora più assurdo è il vero motivo che avrebbe spinto Emily a coinvolgere Stephanie. Lontana dalla sua comfort zone, arriva a Capri per assistere ad un nuovo capitolo d’amore di quella che un tempo è stata sua amica, ma scoprirà molto presto che tutte le bugie e gli intrighi non sono mai scomparsi. Nel trailer, ad un certo punto, Emily minaccia in modo poco velato Stephanie, alludendo alla sua morte. Riuscirà nell’intento?