Un Altro Ferragosto, il ritorno sull'isola: video intervista con Paolo Virzì

Nuovo scontro a distanza di quasi trent'anni fra due nuclei famigliari con un passato e una visione apparentemente opposte. Un seguito di Ferie d'agosto permette di aggiornare il suo sguardo sull'oggi a Paolo Virzì. Lo abbiamo incontrato insieme a Vinicio Marchioni e Anna Ferraioli Ravel.

Non solo ama raccontare le persone con occhio disincantato, fra ironia pungente e un'umanità sincera, ma Paolo Virzì si diverte anche a farne la caricatura, non solo al cinema nei suoi film ma anche con carta e matita. Lo dimostra il manifesto del suo Un Altro Ferragosto, opera sua, in cui ritrae i due compositii nuclei famigliari, opposti socialmente e per visione del mondo, che tornano dopo Ferie d'agosto a distanza di ventotto anni.

Ci sono ritorni eccellenti, come Ferilli, Orlando e Morante, e novità, come i "coatti" Vinicio Marchioni e Anna Ferraioli Ravel. Proprio con loro, insieme a Paolo Virzì, fresco sessantenne e pronto a raccontare la fine di una stagione, dopo averne raccontato nel '96 l'inizio, abbiamo parlato del film.

Ecco la nostra video intervista.