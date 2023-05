Tyler Rake 2, l'adrenalinico trailer italiano del secondo capitolo della saga action con Chris Hemsworth

News Cinema

Netlfix ha svelato il nuovo trailer di Tyler Rake 2, il secondo capitolo della saga action con protagonista Chris Hemsworth!

Chris Hemsworth torna nel ruolo di Tyler Rake per il secondo capitolo della saga action targata Netflix: nel trailer ufficiale diffuso dalla piattaforma, il mercenario dovrà affrontare un'altra pericolosa missione. Prodotto dalla AGBO dei fratelli Anthony e Joe Russo, quest'ultimo anche sceneggiatore del film, Tyler Rake 2 arriverà in piattaforma il 16 giugno 2023.

Tyler Rake 2, il trailer italiano della saga action con Chris Hemsworth

Se alla fine del primo film, Tyler Rake era dato per morto, nel secondo capitolo di quello che i fratelli Russo sperano di trasformare in un franchise il mercenario è sopravvissuto per miracolo agli eventi del primo film e ora ha ricevuto l'incarico di un'altra pericolosa e letale missione: salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è rinchiusa. Il film è diretto da Sam Hargrave e include nel cast anche Golshifteh Farahani, Tornike Gogrichiani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili e Olga Kurylenko.

Tyler Rake è ispirato alla graphic novel Ciudad creata da Ande Parks, dai fratelli Russo, reduci dal successo della serie Prime Citadel, e da Fernando León González ed Eric Skillman. Nella giornata di ieri, 14 maggio, Chris Hemsworth aveva preannunciato l'arrivo del trailer con i nuovi poster del film e rivelando che nel film vedremo un piano sequenza di 21 minuti che si prospetta particolarmente adrenalinico:

"Un piano sequenza che arriva a 21 minuti... avete sentito bene. Preparatevi all'esperienza della vita!"