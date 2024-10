Twisted: Lino DiSalvo, l'animatore di Frozen, racconta l'Italia in un nuovo film animato

News Cinema

Figlio di genitori italiani negli USA, l'ex-capo animatore della Disney Lino DiSalvo, responsabile di Frozen e Rapunzel, sta per coronare il sogno di un cartoon dedicato all'Italia, terra d'origine dei suoi genitori. È il primo DiSalvo a non aver fatto il pizzaiolo, deve compensare! Sapete chi è il Badalisc?

Sapete cos'è il Badalisc? Se non siete della Val Camonica con ogni probabilità no, però il regista Lino DiSalvo, già capo-animatore alla Disney per Rapunzel e Frozen, ha tutte le intenzioni di omaggiare le sue origini italiane spiegandovelo, con Twisted. Il progetto di questo lungometraggio, realizzato da Mediawan Kids & Family e Palomar Animation, è presentato al MIA Market, che si chiuderà a Roma il 18 ottobre, dopo che il pitch ha raccolto entusiasmo ad Annecy e al Cartoon Movie di Bordeaux. DiSalvo ha spiegato cosa rappresenti per lui questa storia ambientata in Italia. Leggi anche La nostra Intervista a Lino Di Salvo, animatore capo di Frozen - Il regno di ghiaccio

Twisted, il film con una giovane pizzaiola e il suo amico Badalisc