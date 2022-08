Twilight, Taylor Lautner ricorda la sua dieta massacrante per diventare Jacob

News Cinema

Taylor Lautner ha ricordato quanto gli pesò la dieta per diventare il possente Jacob nella saga di Twlight.

La carriera di Taylor Lautner rimarrà per sempre legata al ruolo di Jacob, il licantropo scolpito nella saga di Twilight, elemento di disturbo sentimentale nell'idillio tra Bella (Kristen Stewart) ed Edward (Robert Pattinson). Come ha spiegato però a Yahoo, il mantenimento di quel fisico, concepito per smuovere a livello ormonale non solo Bella ma anche il pubblico di riferimento, lo costrinse a una dieta non proprio appetibile... Leggi anche Twilight: quando Robert Pattinson era troppo emo e stava per essere licenziato

Taylor Lautner, la dieta di Jacob per la saga di Twilight?

Ma che fine ha fatto Taylor Lautner? La carriera di Kristen Stewart e Robert Pattinson è proseguita con ruoli di rilievo, una serie di impegni che hanno permesso loro di affrancarsi dalla saga di Twilight anche presso la critica. Il lancio di Lautner da mattatore con Abduction non funzionò, e da allora ci sono stati solo progetti minori, finché non si è preso una pausa dalla recitazione, prima di tornare nella serie Scream Queens. Avendo fatto pace con una fama tanto esagerata quanto effimera, in un'intervista con Yahoo l'attore ha parlato della dieta alla quale si sottopose all'epoca dei Twilight.

Per questo piccolo ruolo che feci a sedici anni, pesavo già oltre 60 chili e per mantenere la parte dovetti metterne su un'altra quindicina. Fu un incubo assoluto per la dieta: patate dolci crude, hamburger di tacchino e frullati di proteine che in pratica sembravano fango. Fu dura. Dovevo consumare almeno 5.000 calorie al giorno per mantenere il peso.

Il personaggio di Jacob comparve già nel primo Twilight (2008), poi nei successivi New Moon (2009), in Eclipse (2010) e nella bilogia finale composta da Breaking Dawn Parte 1 (2011) e Breaking Dawn Parte 2 (2012).