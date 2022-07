Tutto vero: Armie Hammer fa l'agente immobiliare alle Isole Cayman!

News Cinema

Dopo le voci su Armie Hammer avvistato nelle vesti di portiere d'albergo alle Cayman, arriva la conferma che l'attore caduto in disgrazia svolge effettivamente un (altro) lavoro sul posto.

A volte, nelle notizie in apparenza più improbabili c'è del vero. A inizio luglio si era diffusa la voce, grazie ad una utente su Twitter, che Armie Hammer, l'attore caduto in disgrazia per il noto scandalo sessuale, fosse stato avvistato alle Isole Cayman dove si era riconvertito in portiere di albergo, o meglio, di uno dei resort di lusso del paradiso fiscale. Dopo le smentite, arriva oggi, da Variety, una parziale conferma: Armie Hammer lavora alle Cayman anche se non come concierge.

Armie Hammer e la nuova vita alle Isole Cayman

Ad essere sinceri, avevamo sempre sospettato che Armie Hammer non fosse di quei personaggi consumati dal tarlo della recitazione, al punto da non poter vivere facendo altro. Per quanto bravo fosse a volte, dava l'impressione di essere capitato lì un po' per caso, rampollo di una famiglia di petrolieri che nella vita avrebbe anche potuto fare scelte diverse. Forse sbagliamo, ma oggi questi rapporti gli sono stati utili, quando ha dovuto rinunciare al suo mestiere e sottrarsi all'occhio dei riflettori. Hammer da bambino ha vissuto alle Cayman con la famiglia e lì ha mantenuto negli anni contatti. Questo quello che afferma Variety, che lo ha saputo da fonte diretta:

Lavora al resort e vende multiproprietà. Lavora in una cabina ufficio. La realtà è che è completamente rovinato e sta cercando di riempire le giornate e guadagnare il denaro per mantenere la sua famiglia.

Se è davvero così, ci dispiace molto, visto che al momento Armie Hammer non è stato sottoposto ad alcun processo ma è stato lasciato dalla moglie e da tutta Hollywood (nessuno dei suoi colleghi/registi ha speso una parola in sua difesa) a sbrigarsela da solo. Di certo troviamo che sia molto più decorosa la sua scelta di lavorare, invece di lamentarsi e dichiararsi innocente sui media. Magari, chissà, ne verrà fuori un uomo migliore. Aspettiamo futuri sviluppi e/o smentite nei prossimi capitoli della Armie Hammer Saga.