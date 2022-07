Armie Hammer portiere d'albergo alle Isole Cayman?

News Cinema

Armie Hammer vittima di uno scherzo: un finto volantino lo reclamizzava come concierge privato di un resort delle Cayman

Il povero Armie Hammer, assurto a superstar dopo Chiamami col tuo nome ma già piuttosto conosciuto grazie a The Social Network e ammirato per la sua indiscutibile beltade, ha detto temporaneamente addio al cinema con Assassinio sul Nilo, e questo lo sappiamo tutti, così come è ben noto il destino di chi, a Hollywood, finisce al centro di uno scandalo. Se poi lo scandalo riguarda fantasie sadomaso e di cannibalismo, più una serie di altre "cosette", allora per l'accusato non resta che l'anonimato o la fuga. Ciò ha indotto molte persone a pensare: che fine ha fatto Armie Hammer? La risposta al quesito è prontamente arrivata, solo che si trattava di una bufala, una bufala divertentissima che, in forma di annuncio pubblicitario, è diventata virale specialmente su Twitter, dove si è sparsa la voce che Armie aveva trovato lavoro come concierge in un hotel delle Isole Cayman.

Il volantino traditore con Armie Hammer private concierge

Ma andiamo con ordine e, sì, potete ridere, avanti. Nella giornata di martedì, ha cominciato a circolare sui social media un volantino nel quale appariva Armie Hammer come portiere di un resort di Grand Cayman. Il volantino, postato su Twitter dal profilo verificato di Muna Mire, produttrice tv, includeva, come già detto, una piccola foto di Hammer che sorrideva felice. Poco dopo, un avvocato dell’attore ha detto a Variety che si trattava di un fake. Anche una persona che lavora nell’albergo citato ha confermato la falsità della notizia.

Dovete sapere che Armie Hammer era un ospite dell'hotel. L’impiegato che ha parlato con Variety ha riferito che Armie è amico di alcuni componenti del personale del resort, con cui è solito giocare a golf. E proprio i suoi compagni di golf sono autori del finto volantino, che è stato dato a un numero piuttosto ridotto di ospiti dell'albergo. Sul volantino si legge: "Sono il vostro personale concierge e sono qui per aiutarvi a vivere al meglio la vostra vacanza". Qualcuno ha creduto al tranello e sono arrivate al resort decine e decine di telefonate. Dopodiché la balla è stata gonfiata dal tweet della sopracitata Muna Mire, che ha scritto: "I genitori di un mio amico sono andati in vacanza alle Isole Cayman e il loro concierge era Armie Hammer. Ancora non mi sono ripresa".

In un altro Tweet (ora scomparso, insieme al primo) Muna Mire ha messo uno screenshot di una presunta conversazione con sua madre in cui le riferiva il fatto, dicendo che Armie Hammer era precipitato dalle stelle alle stalle e che la sua vita, in questi anni di Covid, è stata veramente schifosa. La mamma di Muna, invece, dopo aver capito chi fosse Armie Hammer, ha commentato: "Corre voce che mangi le persone".

Ci dispiace per Armie Hammer! Lo scherzo, in pieno stile Amici miei, ci sembra davvero di cattivo gusto e cattivello, visto il crollo verticale della carriera dell’attore, che dev’essersi arrabbiato parecchio. Comunque l'inganno è stato smascherato e per un po’ il popolo di Twitter deve aver riso a crepapelle.