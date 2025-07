Tutto in un'estate!: la regista Louise Courvoisier ci parla del suo film in questa video intervista

News Cinema

È nei cinema italiani questa bella opera prima francese che è stato presentata a Cannes ed è stata candidata a quattro premi César. Questa è una intervista video alla regista di Tutto in un'estate!, Louise Courvoisier.

Si intitola Tutto in un'estate!, ed è un insolito racconto di formazione, lì dove la parte insolita sta sopratutto nella leggerezza quasi pop con la quale la regista, l'esordiente Louise Courvoisier, classe 1994, ha declinato una storia che in qualche modo, nelle sue linee essenziali, è tipica di certo cinema francofono. Il film racconta infatti di Totone, un diciottenne che abita nella regione rurale del Giura e che trascorre la maggior parte del suo tempo a bere birra e fare festa con il suo gruppo di amici, che si ritrova a doversi prendere cura di sé stesso e della sorellina quando il padre muore all'improvviso. Dopo essersi scontrato non proprio placidamente col mondo del lavoro, Totone si mettere in testa di produrre il miglior formaggio Comté della regione, quello che gli permetterebbe di vincere la medaglia d’oro al concorso agricolo e 30.000 euro.

Per sapere qualcosa di più sul lavoro fatto dalla regista in questo film, ecco una lunga e interessante video intervista.

Tutto in un'estate è al cinema distribuito da Movies Inspired, e questi sono trailer e il poster italiani ufficiali.

