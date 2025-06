Tutto in un'estate!: ecco il trailer italiano del film francese in arrivo al cinema

News Cinema

Diretto da Louise Courvoisier, questo insolito racconto di formazione è stato presentato a Cannes ed è stato candidato a quattro premi César. Ecco trailer e trama di Tutto in un'estate!

Il titolo originale francese è Vingt Dieux (ovvero: venti dei), quello internazionale è Holy Cow (santa mucca). Da noi esce come Tutto in un'estate!. Chiamatela come vi pare, questa opera prima della regista classe 1994 Louise Courvoisier, tanto rimane sempre la stessa: quella che è stata presentata lo scorso anno a Cannes nella sezione Un Certain Regard, vincendo il Premio Giovani, e che ha portato a casa due premi César (miglior esordio alla regia e migliore rivelazione femminile a Maïwène Barthélemy) su quattro nomination.

Tutto in un'estate è un insolito racconto di formazione interpretato da attori non professionisti. La storia è quella di Totone, un diciottenne che abita nella regione rurale del Giura e che trascorre la maggior parte del suo tempo a bere birra e fare festa con il suo gruppo di amici nella regione del Giura. Ma la realtà bussa improvvisamente alla sua porta quando si ritrova a doversi prendere cura di sua sorella di 7 anni e trovare un modo per guadagnarsi da vivere. Decide così di mettersi a produrre il miglior formaggio Comté della regione, quello che gli permetterebbe di vincere la medaglia d’oro al concorso agricolo e 30.000 euro.

Tutto in un'estate debutta nelle sale italiane il 26 giugno distribuito da Movies Inspired, e questi sono trailer e il poster italiani ufficiali.

