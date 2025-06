Tutta colpa del rock: la nuova commedia con Lillo in anteprima al Festival di Giffoni 2025

News Cinema

Lillo, Elio, Maurizio Lastrico e Carolina Crescentini sono i protagonisti di Tutta colpa del rock, la commedia di Andrea Jublin, che sarà presentata in anteprima alla 55esima edizione del Giffoni Film Festival.

Verrà presentata in anteprima alla 55esima edizione del Giffoni Film Festival la commedia Tutta colpa del rock, di Andrea Jublin, che può vantare un cast composto da beniamini del pubblico, tra cui ben tre "reduci" del mitico Boris: Lillo Petrolo (anche co-sceneggiatore), Maurizio Lastrico, Elio, Naska, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Agnese Claisse, Massimo Cagnina e con Carolina Crescentini. Si tratta di una produzione Be Water Film e Piperfilm, in collaborazione con Netflix, che arriverà al cinema con Piperfilm. Ma vediamo di cosa parla il film.

Tutta colpa del rock: la trama

Bruno è un ex chitarrista rock caduto in disgrazia, bugiardo patologico, egoista, vanesio e padre assente. Dopo una sequenza di errori tragicomici finisce in carcere. Sembra che abbia toccato il fondo e, invece, proprio nel luogo più costrittivo che esista, nasce per lui un’occasione imprevista: fondare una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest e vincere i soldi necessari a mantenere una promessa fatta alla figlia Tina: portarla negli USA per un leggendario "Rock Tour". Intorno a lui si raccoglie un gruppo di improbabili musicisti reclusi: Roberto (Maurizio Lastrico), il suo compagno di cella e padre affettuoso; Osso, un gigante minaccioso eppure fragile; il Professore, un intellettuale schivo e silenzioso; Eva, una batterista sui generis e K Bone, un ex-trapper che si trasforma in penna e vero spirito trainante della band. Tra momenti comici, scontri e legami inaspettati, la musica diventa un’occasione di rinascita, amicizia e riscatto.