Tura! Il trailer del documentario dedicato alla sexy eroina femminista Tura Satana

News Cinema

Amata da John Waters e Quantin Tarantino, protagonista di Faster, Pussycat! Kill! Kill! di Russ Meyers, Tura Satana è stata un personaggio leggendario. A lei è dedicato il documentario Tura!, di cui Indiewire per primo ha lanciato il trailer..

Il nome di Tura Satana (l''accento è sulla seconda a) è leggendario. Questa donna larger than life, icona femminista, combattente, attrice, conta tra i suoi devoti ammiratori John Waters e Quentin Tarantino, e chi l'ha vista all'opera (magari in Faster, Pussycat! Kill! Kill! di Russ Meyer) sa che era una vera forza della natura. Il regista che l'ha diretta nel suo ultimo film, Cody Jarrett, le ha dedicato un documentario, Tura!, che già dal trailer si preannuncia imperdibile. In America uscirà il primo agosto e il primo a diffonderlo è stato Indiewire. Noi glielo "rubiamo", perché ne vale veramente la pena.

Chi era Tura Satana

Scomparsa nel 2011, Tura era nata nel 1935 a Hokkaido, in Giappone, col nome di Tura Luna Pascual Yamaguchi. Era, come ci racconta il documentario Tura!, sopravvissuta ad un rapimento e a uno stupro di matrice razzista, quando era ancora una bambina e, indomita e decisa ad avere la sua vendetta, era presto diventata campionessa di arti marziali, dopo un inizio con le danze esotiche nel burlesque. Tura! è narrato da Margaret Cho e come avete visto nel trailer presenta, oltre alle scene dei film di Tura Satana, filmati privati mai visti prima e interviste ai suoi molti estimatori, tra cui il citato John Waters e Dita Von Teese. In merito al documentario, Jarrett ha dichiarato:

Chiunque abbia conosciuto Tura Satana portava con sé qualcosa di indimenticabile. Lei irradiava, era autentica, affascinante e un'ottima ascoltatrice. Era anche spassosamente, follemente imprevedibile, sconcia a volte, ed era in grado di spaccare fino alla fine. Ci sono state molte donne popolari e sexy e star di culto nel cinema degli anni Sessanta, ma poche hanno avuto questo impatto diffuso e duraturo sulla società come lei e merita di essere riconosciuta per questo. E' facile ammirare Tura per essere l'innovativa, sexy villain che abbiamo visto al cinema, ma quello che ci è voluto, i sacrifici che lei ha fatto per diventare quella persona che tutti ammiriamo così tanto, è lì che inizia il vero amore e il rispetto. Conoscevo Tura e questo film per me è un atto d'amore, e non solo per me, ma anche per il nostro cast e la troupe che l'ha conosciuta o ne è stato influenzato a livello personale. Era importante dunque per noi farlo nel modo giusto, arrivare all'essenza di quello che Tura era veramente ed esprimere i suoi sentimenti riguardo alla vita, non solo osservarli dal punto di vista di uno spettatore esterno. Sul letto di morte Tura ha desiderato che facessi questo film. Voleva che i suoi fan conoscessero tutto, soprattutto quanto erano importanti per lei. Perciò grazie, per aver partecipato al viaggio di Tura.