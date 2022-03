Troppo cattivi, ecco come salvare un micino, la spiegazione in questa clip in anteprima esclusiva!

News Cinema

Il divertente cartoon Troppo cattivi targato DreamWorks Animation sarà in sala dal 31 marzo: vi mostriamo una sequenza in cui gli impenitenti cattivoni protagonisti provano a salvare un gatto... a modo loro!

Troppo cattivi è la nuova fatica della DreamWorks Animation, uno scatenato cartoon che vede come protagonisti degli animali antropomorfi, in particolare una banda di simpatici malfattori. Per alterne vicende la gang di Mr. Wolf si trova a dover frequentare un corso per "diventare buoni": come potete vedere in questa clip in italiano, i risultati delle lezioni sono alquanto discutibili...



Troppo cattivi: Clip Italiana in Esclusiva - HD

Troppo cattivi, la trama e gli interpreti italiani del film animato DreamWorks

In Troppo cattivi, nuovo film della DreamWorks Animation firmato da Pierre Perifel al cinema dal 31 marzo, la banda di rapinatori capitanata da Mr. Wolf (voce di Andrea Perroni) è stata incastrata: lui e i suoi amici, Mister Snake (Edoardo Ferrario), Mister Piranha (Valerio Lundini), Miss Tarantula (Margherita Vicario) e Mister Shark (Francesco De Carlo), accettano così di frequentare un corso per redimersi. L'impresa è assai difficile, ma in loro sembrano credere strenuamente la governatrice Foxington (Paola Michelini) e il benefattore professor Marmalade (Saverio Raimondo).

Troppo cattivi è tratto dall'omonima serie di libri illustrati di Aaron Blabey, edita in Italia da Fabbri.