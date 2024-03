Troppo Cattivi 2, in arrivo il seguito nel 2025

News Cinema

Il simpatico Troppo cattivi della DreamWorks Animation, una delle sorprese del 2022, vedrà un seguito ufficiale nel 2025, sempre per la regia di Pierre Perifel. La banda torna in azione!

Un'ottima notizia dalla DreamWorks Animation e dalla Universal Pictures: mentre si godono il successo al boxoffice di Kung Fu Panda 4, puntano anche sui marchi meno rodati, perché è stato annunciato ufficialmente Troppo Cattivi 2, in arrivo nell'estate 2025. L'originale, in inglese The Bad Guys, era stata una delle più divertenti sorprese animate del 2022, tratto dai libri illustrati di Aaron Blabey. Era la storia di una banda di rapinatori che cercava di salvarsi dalla galera seguendo un cordo di "bontà". Leggi anche Troppo cattivi, la recensione del cartoon DreamWorks: risate con stile

