Tron: Ares, i numeri precisi del budget e del flop, un rosso di nove cifre
Deadline ha indagato più a fondo sui costi e sulle perdite proiettate di Tron: Ares con Jared Leto, un film non tanto detestato dal pubblico, quanto proprio tendenzialmente ignorato. Quanto costerà alla Disney l'azzardo?
Deadline ha sguinzagliato le sue fonti per capire quale sia la misura effettiva del flop di Tron: Ares. Nonostante una campagna promozionale non da poco, la Disney non è riuscita a convincere il pubblico a presentarsi in sala. C'è da notare infatti che non si tratta di un flop per passaparola, ma proprio per indifferenza: nella nostra recensione qui sotto l'avevamo considerato - come molti - un film piacevole seppur non rimarchevole, apprezzandone soprattutto le musiche dei Nine Inch Nails. Ma il problema è che la spesa è stata troppo più alta rispetto all'interesse che la massa mostra per il marchio. Leggiamo qualche numero.
Tron: Ares, 220 milioni di budget, un rosso da oltre 130 milioni, calcolando anche il marketing
Diversamente da quanto era trapelato settimane fa, pare che il budget di Tron: Ares sia stato superiore ai 180 milioni di dollari, più dalle parti dei 220, forse anche a causa dei reshoot dopo ritocchi alla sceneggiatura (si fa il nome di Billy Ray, non accreditato). Il punto è che, come spesso succede nel caso dei kolossal, ci sono stati 102.500.000 di dollari spesi per la promozione (includendo il blocco dell'Hollywood Boulevard per un concerto dei NiN), 14.200.000 di percentuali contrattuali di legge, 10.800.000 di costi aggiuntivi vari, per un totale di 347.500.000 investiti sul marchio nato con Tron del 1982: un franchise che sembra invecchiato male, riferendoci solo all'aspetto commerciale, perché lo riteniamo tematicamente sin troppo attuale. Gli analisti prevedono che, raggiunta la quota di 160 milioni nel mondo in sala, il film possa rendere alla Disney un totale di 214.800.000 dollari (tra percentuali sugli incassi, diritti da streaming e tv, affitti per la proiezione sui mezzi di trasporto). Al momento però Tron: Ares è ancora fermo a poco più di 100 milioni raccolti nel mondo, per cui l'attuale valutazione del rosso sui 130 milioni è ottimistica.
Come spesso accade, dietro le quinte c'è uno scaricabarile delle responsabilità del flop: la Disney stessa era titubante nell'approvarlo, dopo il boxoffice "al limite" di Tron Legacy (2010), e qualcuno addita la scelta di aver concentrato troppo su Jared Leto e il suo Ares la vicenda, quasi ignorando quanto fatto in Legacy, nel solito "soft reboot". Un agente anonimo ha sintetizzato per Hollywood Reporter la situazione: "Non c'era una visione specifica, a essere onesti. L'idea che la Disney debba spendere un quarto di miliardo di dollari su un film con Jared Leto, legato a un franchise che non funziona da quarant'anni, è delirante." Nonostante un 2024 decisamente più pimpante del 2023 (grazie a Inside Out 2, Deadpool & Wolverine, Oceania 2, Mufasa), il 2025 ha fatto registrare alla major grandi numeri solo per il successo del remake di Lilo & Stitch (1.037.500.000), più una cifra interessante ma non massiccia per I Fantastici 4: Gli inizi (circa 522 milioni). Gli imminenti Zootropolis 2 e Avatar: Fuoco e Cenere non dovrebbero tuttavia riservare brutte sorprese. Leggi anche Tron: Ares, la nostra recensione del terzo capitolo della saga sci-fi targata Disney