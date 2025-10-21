Tron: Ares, i numeri precisi del budget e del flop, un rosso di nove cifre

News Cinema

Deadline ha indagato più a fondo sui costi e sulle perdite proiettate di Tron: Ares con Jared Leto, un film non tanto detestato dal pubblico, quanto proprio tendenzialmente ignorato. Quanto costerà alla Disney l'azzardo?

Deadline ha sguinzagliato le sue fonti per capire quale sia la misura effettiva del flop di Tron: Ares. Nonostante una campagna promozionale non da poco, la Disney non è riuscita a convincere il pubblico a presentarsi in sala. C'è da notare infatti che non si tratta di un flop per passaparola, ma proprio per indifferenza: nella nostra recensione qui sotto l'avevamo considerato - come molti - un film piacevole seppur non rimarchevole, apprezzandone soprattutto le musiche dei Nine Inch Nails. Ma il problema è che la spesa è stata troppo più alta rispetto all'interesse che la massa mostra per il marchio. Leggiamo qualche numero.

Tron: Ares, 220 milioni di budget, un rosso da oltre 130 milioni, calcolando anche il marketing