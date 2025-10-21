Troll 2: il trailer italiano ufficiale del monster movie in arrivo su Netflix
Tornano sulla piattaforma della N rossa i giganteschi mostri di pietra del folklore norvegese. Troll 2 debutterà in streaming il 1° dicembre, e vi mostriamo il suo trailer italiano ufficiale.
In streaming su Netflix il 1° dicembre debutterà Troll 2, l'atteso sequel del film con cui il regista norvegese Roar Uthaug ha portato nelle case di tutti gli abbonati i giganteschi mostri di pietra mangiatori di uomini e portatori di distruzione del folklore del suo paese. Il primo Troll è stato un grandissimo successo, il più visto film in lingua inglese sulla piattaforma nell'anno del suo debutto, il 2021, con più di 103 milioni di visualizzazioni. Ovvio che un sequel sarebbe stato inevitabile.
Troll 2 riprende la storia del primo film e vede i protagonisti - Nora (Ine Marie Wilmann), Andrea (Kim Falck) e il capitano Kris (Mads Sjøgård Pettersen), promosso a maggiore - alle prese con una nuova minaccia, ancor più pericolosa della precedente: dovranno fare di tutto per salvare la loro patria e i loro cari. Ad aiutarli ci sarà anche un nuovo personaggio, la Marion di Sara Khorami.
Oltre ai tre protagonisti, in Troll 2 sono confermati il regista Roar Uthaug, lo sceneggiatore Espen Aukan e i produttori producers Espen Horn e Kristian Strand Sinkerud.
Qui di seguito, il trailer italiano ufficiale di Troll 2: