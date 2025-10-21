TGCom24
Home | Cinema | News | Troll 2: il trailer italiano ufficiale del monster movie in arrivo su Netflix
Schede di riferimento
Troll 2
Anno: 2025
3,0
Troll 2
News Cinema

Troll 2: il trailer italiano ufficiale del monster movie in arrivo su Netflix

Tornano sulla piattaforma della N rossa i giganteschi mostri di pietra del folklore norvegese. Troll 2 debutterà in streaming il 1° dicembre, e vi mostriamo il suo trailer italiano ufficiale.

Troll 2: il trailer italiano ufficiale del monster movie in arrivo su Netflix

In streaming su Netflix il 1° dicembre debutterà Troll 2, l'atteso sequel del film con cui il regista norvegese Roar Uthaug ha portato nelle case di tutti gli abbonati i giganteschi mostri di pietra mangiatori di uomini e portatori di distruzione del folklore del suo paese. Il primo Troll è stato un grandissimo successo, il più visto film in lingua inglese sulla piattaforma nell'anno del suo debutto, il 2021, con più di 103 milioni di visualizzazioni. Ovvio che un sequel sarebbe stato inevitabile.
Troll 2 riprende la storia del primo film e vede i protagonisti - Nora (Ine Marie Wilmann), Andrea (Kim Falck) e il capitano Kris (Mads Sjøgård Pettersen), promosso a maggiore - alle prese con una nuova minaccia, ancor più pericolosa della precedente: dovranno fare di tutto per salvare la loro patria e i loro cari. Ad aiutarli ci sarà anche un nuovo personaggio, la Marion di Sara Khorami.
Oltre ai tre protagonisti, in Troll 2 sono confermati il regista Roar Uthaug, lo sceneggiatore Espen Aukan e i produttori producers Espen Horn e Kristian Strand Sinkerud.
Qui di seguito, il trailer italiano ufficiale di Troll 2:

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Troll 2
Anno: 2025
3,0
Troll 2
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Cannibali: il documentario sull'ultimo movimento che ha smosso la letteratura italiana
news Cinema Cannibali: il documentario sull'ultimo movimento che ha smosso la letteratura italiana
Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim arriva su Sky Cinema Uno e NOW
news Cinema Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim arriva su Sky Cinema Uno e NOW
Harry Potter, reunion "familiare" per i Weasley, cioè Bonnie Wright e i gemelli James & Oliver Phelps
news Cinema Harry Potter, reunion "familiare" per i Weasley, cioè Bonnie Wright e i gemelli James & Oliver Phelps
Wicked 2, Colman Domingo sarà la voce del Leone Codardo nel secondo film
news Cinema Wicked 2, Colman Domingo sarà la voce del Leone Codardo nel secondo film
Screamboat, la versione horror di Topolino è pronta a tornare...in compagnia di Minnie!
news Cinema Screamboat, la versione horror di Topolino è pronta a tornare...in compagnia di Minnie!
Rapunzel, Scarlett Johansson commenta il presunto casting del live-action Disney
news Cinema Rapunzel, Scarlett Johansson commenta il presunto casting del live-action Disney
Wicked - Parte 2, nel film apparirà baby Glinda in un flashback
news Cinema Wicked - Parte 2, nel film apparirà baby Glinda in un flashback
Tron: Ares, i numeri precisi del budget e del flop, un rosso di nove cifre
news Cinema Tron: Ares, i numeri precisi del budget e del flop, un rosso di nove cifre
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Non si ruba a casa dei ladri
Il Sapore del Successo
The Illusionist - L'illusionista
Scuola di polizia 4: cittadini in... guardia
Il Coraggio di Blanche
Automata
Beethoven
Everything Everywhere All at Once
La mummia: il ritorno
Amore sulle Ali del Vento
Il segreto del mio successo
Questione di Karma
Film stasera in TV