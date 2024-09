Trifole - Le radici dimenticate: il trailer del film in arrivo al cinema il 17 ottobre

News Cinema

Ambientato nella zona delle Langhe, il film Trifole racconta la storia di un ricongiungimento familiare che ruota intorno alla ricerca di un grande e prezioso tartufo bianco.

Descritto come un drama-adventure dal respiro internazionale ambientato nelle Langhe, la terra del tartufo bianco di Alba (in provincia di Cuneo), il film Trifole - Le radici dimenticate arriverà nei cinema il 17 ottobre distribuito da Officine UBU. L'intento degli autori è quello di immerge il pubblico nella natura, nei colori e nella poesia di un territorio unico al mondo. Il film vuole essere un inno alla riscoperta delle tradizioni, delle proprie radici e dell’amore familiare, custodi di un’eredità da tramandare all’insegna del rispetto e della cura nei confronti della natura che ci circonda.

Protagonisti della storia sono Umberto Orsini e la 28enne attrice Ydalie Turk, anche co-autrice della sceneggiatura insieme al regista Gabriele Fabbro. “Come regista e sceneggiatore il mio scopo è portare al cinema piccole storie originali di persone ai margini, di comunità e tradizioni italiane che stanno scomparendo e presentarle al pubblico di tutto il mondo in modo magico, per indurlo ad appassionarsi a questi mondi" spiega il regista, il cui obiettivo era "raccontare un’avventura visivamente dinamica e dal tono unico per rimarcare il valore della famiglia e delle proprie radici e l’importanza assoluta per tutti noi di conservare e rispettare la natura. Questa storia è in primis una lettera d'amore a mio nonno, alla mia eredità e alla mia terra, l'Italia, che ho spesso dato per scontata”.

Del cast fanno parte in ruoli secondari Margherita Buy, Enzo Iacchetti, Frances Sholto-Douglas, Francesco Zecca e Ludovica Mancini. Qui al suo secondo film, Gabriele Fabbro (classe 1996) ha diretto anche il thriller romantico The Grand Bolero (2021).

Trifole - Le radici dimenticate: trama e trailer del film