Tributo ad Albert Finney con cinque dei suoi grandi film in streaming

L'attore britannico scomparso tre anni fa nasceva il 9 maggio 1936. Ecco alcuni dei titoli in streaming che lo hanno reso una leggenda del grande schermo.

Il 9 maggio 1936 nasceva a Charleston, nel Regno Unito, quel magnifico attore che risponde al nome di Albert Finney. A partire dall’inizio degli anni ‘60, grazie alla corrente estetica innovativa del cosiddetto “Free Cinema”, Finney ha prodotto una serie di personaggi memorabili che lo hanno portato a ottenere ben cinque nomination all’Oscar senza però purtroppo mai riuscire a vincere l'ambita statuetta. Non tutti i grandi capolavori dell’attore scomparso nel 2019 sono disponibili sulle piattaforme nel nostro Paese, ma possiamo assicurarvi che i cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio sono assolutamente meritevoli. Come potete comse sempre constatare qui sotto. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Albert Finney

Tom Jones

Assassinio sull’Orient Express

Crocevia della morte

Erin Brockovich - Forte come la verità

Onora il padre e la madre

Tom Jones (1963)

La commedia in costume firmata Tony Richardson e tratta dall’opera di Henry Fielding impone definitivamente Finney come uno dei grandi istrioni inglesi del periodo. Una prova affascinante e prorompente che conferma le grandi qualità dell’interprete. Prima nomination all’Oscar per Finney, statuetta al film, al regista e all’adattamento. Tom Jones fu un film a suo tempo dirompente, che ruppe le regole del cinema britannico stuccato ed elegante. Nel cast anche Susannah York e David Tomlinson. Un classico che ha aperto un’epoca sfondandone la porta. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Assassinio sull’Orient Express (1974)

Dal classico di Agatha Christie una trasposizione cinematografica leggendaria, che vede Finney svettare nel ruolo di Hercule Poirot. Sidney Lumet rispetta il testo e ne propone insieme una visione accurata, personale e malinconica. Grande cast al seguito del protagonista: Ingrid Bergman (Oscar come non protagonista), Anthony Perkins, Lauren Bacall tra gli altri. Assassinio sull’Orient Express conferma la grande versatilitià di Finney, ancora candidato all’Oscar. Film impareggiabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Crocevia della morte (1990)

Diretto dai fratelli Coen in questo gangster-movie atipico, Finney regala loro una prova mastodontica, infuocata, la quale perfettamente fa da contrappunto alla performance glaciale e sottile di Gabriel Byrne. Crocevia della morte diventa un dei lungometraggi più sfortunati ma di culto degli autori, un’opera dall’estetica sontuosa e dalla trama magnificamente dipanata. John Turturro, Marcia Gay Harden in un cast strepitoso. Film elegante e autunnale, da ammirare ogni volta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Erin Brockovich - Forte come la verità (2000)

Come avvocato che concede l’opportunità di una vita alla Erin Brockovich interpretata da una Julia Roberts infuocata, Finney concede a Steven Soderbergh tutta la sua vena ironica e maliziosa. Anche grazie a lui questo biopic si rivela un successo di critica e pubblico notevole scritto e diretto con arguzia e senso dei personaggi. Candidatura all’Oscar come non protagonista per Finney, Oscar all’attrice. Ancora un grande successo, anche personale, per l’istrione britannico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, NOW.

Onora il padre e la madre (2007)

Onora il padre e la madre: Trailer del film con Philip Seymour Hoffman e Ethan Hawke

Diretto nuovamente da Sidney Lumet, Finney compone il puzzle familiare più nero e doloroso dei nostri anni. Onora il padre e la madre è un thriller cupissimo e livido, che racconta personaggi senza redenzione, dove neppure il sangue riesce a redimere anime ormai perse. Un grande Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke e Marisa Tomei sono protagonisti di un’opera davvero riuscita, un ritratto pessimista e violento dell’America contemporanea. A suo modo un film di culto inossidabile, grande commiato per un cineasta senza eguali nella storia del cinema americano. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video.