Tributo a David Lean con i suoi capolavori in streaming

News Cinema

L'autore di Lawrence D'Arabia e Il ponte sul fiume Kwai nasceva il 25 marzo 1908. Cinque indimenticabili titoli in streaming per ricordare una leggenda del cinema.

Il 25 marzo 1908 nasceva a Croydon, nel Regno Unito, il leggendario David Lean. Attivo fin dagli anni ‘40, il cineasta è diventato uno dei nomi di punta della cinematografia britannica per la sua capacità di adattare classici della letteratura britannica in spettacoli capaci di attirare il grande pubblico, non soltanto quello dei lettori. Molti dei titoli più prestigiosi della filmografia di Lean hanno scritto pagine fondamentali della storia del cinema, come dimostrano ampiamente i cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio. Non ci resta dunque che lasciarvi in compagnia delle migliori opere di un maestro quale è stato David Lean, augurandovi come al solito buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da David Lean

Ali del futuro

Il ponte sul fiume Kwai

Lawrence d’Arabia

Il dottor Zivago

Passaggio in India

Ali del futuro (1952)

Dopo i grandi successi di Grandi speranze e Breve incontro nel decennio precedente, Lean inizia gli anni ‘50 con un film particolare, una sorta di “esperimento” stilistico che mescola il melodramma a lui congeniale con la spettacolarità delle riprese aeree. Ali del futuro vede protagonista un ottimo Ralph Richardson, con Ann Todd come oggetto d’amore. Nel cast anche il mai dimenticato Denholm Elliott. Disponibile su Netflix.

Il ponte sul fiume Kwai (1957)

Primo Oscar per la regia a Lean grazie a un colossal maestoso e con personaggi vibranti, su tutti quello interpretato da un magnifico Sir Alec Guinness (Oscar anche lui come miglior attore). Il ponte sul fiume Kwai è spettacolo sontuoso di scenografie e costumi, innescato su una sceneggiatura “all british” davvero potente. William Holden prestante e efficace come sempre, per un lungometraggio che fa la storia del cinema bellico. Ancora oggi il finale è inarrivabile quanto a emozione. Disponibile su CHILI, Google Play.

Lawrence d’Arabia (1962)

Lawrence d'Arabia: Video esclusivo dagli extra del Blu-Ray

Il capolavoro con Peter O’Toole eleva il cinema di David Lean nell’Olimpo degli autori. Il film che ha fatto decidere a Steven Spielberg di diventare un cineasta. Altra moltitudine di Oscar per uno spettacolo ampio, epico, avvincente e insieme personale, quasi intimo. Lawrence d'Arabia ha anche Omar Sharif a supporto per un’epopea di guerra, amore e redenzione senza eguali negli anni ‘60. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Il dottor Zivago (1965)

Ancora una meraviglioso adattamento dal un classico della letteratura per realizzare una delle storie d’amore più importanti della storia del cinema mondiale. Julie Christie e ancora Omar Sharif si guadagnano il loro strameritato posto nella leggenda, affiancati da Tom Courtenay, Alec Guinness e altri titani del cinema britannico. Il Dottor Zivago ottiene ancora una valanga di Oscar ma non per film e regia, sconfitto dal Robert Wise di Tutti insieme appassionatamente. Insomma, quando i giganti si scontrano…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVision.

Passaggio in India (1984)

Ultimo lungometraggio di una carriera fastosa e incommensurabile. Judy Davis e Peggy Ashcroft (Oscar come non protagonista) sono le interpreti principali dell’adattamento da Foster, uno spettacolo fluido e suadente che racconta personaggi femminili in controluce, assolutamente non stereotipati. Passaggio in India viene candidato a numerosi Oscar portando a casa soltanto due statuette, ma rimane impresso nella memoria. Il commiato emozionante e sentito di uno dei più grandi autori mai seduti dietro una macchina da presa. Disponibile su Amazon Prime Video.