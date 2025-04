Trento Film Festival, presentato l'appuntamento con le montagne del mondo

News Cinema

Linguaggi modi di raccontare e visioni diverse saranno al centro dal 25 aprile al 4 maggio del Trento Film Festival, uno sguardo libero sulle montagne del mondo. È stato presentato il programma della 73esima edizione.

Uno sguardo libero sulle montagne del mondo. Una frase che diventa sintesi adeguata per mettere in evidenza le caratteristiche da molti anni del Trento Film Festival, che dal 25 aprile al 4 maggio festeggerà la sua edizione numero 73. Un appuntamento che presenterà 126 film e 165 eventi in un programma, presentato oggi, "all'insegna del dialogo, del confronto e delle contaminazioni" con l'obiettivo unico di raccontare la montagna. Il concorso internazionale sarà costituito da 22 titoli, 12 lungometraggi e 10 corti. 31 saranno le anteprime internazionali, di cui 16 mondiali, e 77 quelle italiane.

Il film di apertura sarà Mar de Molada di Marco Segato, che ha seguito la creazione dello spettacolo omonimo di Marco Paolini, intrecciando narrazione teatrale e realtà, e mettendo in scena il rapporto tra territorio, teatro e coscienza civile. In chiusura spazio al francese Vingt Dieux! di Louise Courvisier, una delle sorprese della stagione in patria con quasi 1 milione di spettatori e due premi César portati a casa, fra cui migliore opera prima.

Fra i tanti ospiti di una 73esima edizione, capace di raccontare i diversi approcci di chi frequenta la montagna nella maniera più eterogenea possibile, spazio ad alpinisti quali Matteo Della Bordella, Hervè Barmasse e Sean Villanueva O’Driscoll, a climber del calibro di Maurizio “Manolo” Zanolla e Federica Mingolla, oltre che ad esploratori come Alex Bellini e a conduttrici d’eccezione quali l’ex campionessa di scherma Margherita Granbassi e Camila Raznovich. Ospite alla serata di premiazione del Premio ITAS del Libro di Montagna sarà il giornalista e scrittore Mario Calabresi, mentre durante la cerimonia di apertura interverrà l’imprenditore e attivista Michil Costa. Lo scrittore Mauro Corona e il musicista Davide Van De Sfroos saliranno sul palco dell’auditorium Santa Chiara per uno degli appuntamenti di Cincontri – rubrica ideata lo scorso anno al fine di far dialogare direttamente con il pubblico alcuni fra i principali protagonisti della rassegna cinematografica –, così come il comico Giovanni Storti e il drammaturgo Marco Paolini. E ancora Don Luigi Ciotti, Mario Calabresi, gli ospiti della seeara Marmolada parete sud: la regina, le grandi vie e i protagonisti, fra cui Alessandro Gogna, Maurizio Giordani, Igor Koller, Maurizio “Manolo” Zanolla e Federica Mingolla.

La seguitissima sezione Destinazione… condurrà il pubblico alla scoperta dell’Argentina, territorio che ha consolidato con il Trentino un rapporto fatto di migrazioni e scambi culturali, sociali, economici ed alpinistici. Sarà l’occasione per riscoprire un Paese dalla storia affascinante, attraverso seminari ed eventi, laboratori e concerti. Tanti i protagonisti chiamati a raccontare al pubblico del Trento Film Festival l’Argentina, Paese ospite di quest’edizione. Hervé Barmasse e Camila Raznovich ci condurranno alla scoperta di una terra in cui alpinismo, natura e complesse dinamiche politiche si intrecciano saldamente: Ai confini del mondo – L’alpinismo esplorativo fra Patagonia e Groenlandia è invece l’appuntamento che vedrà dialogare l’ex schermitrice azzurra Margherita Granbassi con Matteo Della Bordella.

11 le mostre in programma: come ogni anno, anche in questa edizione il Trento Film Festival organizza, ospita o promuove molte mostre, per raccontare la montagna attraverso lo sguardo di artiste e artisti. Tra gli appuntamenti più importanti e attesi di questa edizione del Festival c’è quello con Sebastião Salgado, Ghiacciai. Nell’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai, Sebastião Salgado – autore del manifesto di questo 73. Trento Film Festival - porta in Trentinoun’esposizione inedita sui ghiacciai mondiali. Una mostra diffusa, tra Trento e Rovereto, che si compone di due sezioni complementari: una, più scientifica, allestita al MUSE e una, più artistica, esposta al Mart.

La Giuria internazionale del Concorso, che assegnerà le Genziane d’oro e d’argento, è composta dall’attrice Selene Caramazza, dal filmmaker e avventuriero Michael Dillon, dalla giornalista e critico cinematografico Beatrice Fiorentino, dalla regista argentina Celina Murga e dall’alpinista Sean Villanueva O'Driscoll.

"Una montagna descritta e raccontata nei suoi contrasti, tensioni ed entusiasmi, nel contraddittorio rapporto con gli uomini, le donne, le comunità", spiega il responsabile del programma cinematografico, Mauro Gervasini. "Si vedono nature morte riabitate solo da animali a confronto con scenari minacciati dagli insediamenti umani, ascolteremo il respiro degli alberi e delle pietre, torneremo sugli Appennini con i partigiani nell’80° anniversario della Liberazione, inseguiremo giovani groenlandesi in cerca di un cane e ascolteremo chi lotta nelle valli per impedire scempi ambientali. Anche, però, saghe familiari che si incrociano con i destini di piccole e grandi patrie, storie di passatori curdi tra Iraq e Iran coinvolti nella pratica antica del kolbari, viaggeremo in Africa e in Brasile in ecosistemi precari che resistono, torneremo in Europa seguendo l’alpinismo 'identitario' del Galles o le sfide impossibili, persino folli, di giovani sciatori".