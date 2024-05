Tremors: su Netflix c'è il divertentissimo cult movie con Kevin Bacon e i vermoni giganti

News Cinema

È disponibile in streaming sulla piattaforma il monster movie del 1990 che mescola horror e commedia diretto da Ron Underwood. Ecco perché si tratta di una visione imperdibile.

C’è Kevin Bacon, capello lungo e occhio azzurro, vestito come un cowboy nel ruolo del riluttante eroe di turno. C’è un mucchietto di case nel deserto del Nevada che i suoi quattordici abitanti (destinati a diminuire) hanno battezzato Perfection. C’è una giovane sismologa che viene dall’università del Michigan che sarà capace di far passare al personaggio di Bacon la sua cotta per tale Tammy Lynn Baxter, biondona svampita di cui vediamo solo di sfuggita alcune foto custodite nell’aletta parasole di una bellissima Jeep Gladiator Thriftside del ‘63.

E ci sono dei vermoni, ciechi ma sensibilissimi a rumori e vibrazioni, dalla cui bocca fuoriescono altri sotto-vermi, che si muovono nella terra sabbiosa del sottosuolo, e che iniziano a seminare la morte e il panico tra i cittadini di Perfection.





Steven Seth Wilson e Brent Maddock avevano già all’attivo il successo di Corto circuito, quando hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura di Tremors, film diretto dall’allora esordiente Ron Underwood (che mise pure lo zampino nel soggetto). Al contrario però del film con Ally Sheedy e Steve Guttenberg, però, Tremors non è stato solo un fenomeno momentaneo. Anzi. A dirla tutta al botteghino andò piuttosto male (tanto che Bacon temette per la sua carriera), ma in breve, grazie al VHS e ai passaggi televisivi, divenne un piccolo grande cult capace spingere alla realizzazione di tre trascurabilissimi sequel (tutti straight-to-video), e soprattutto di durare nel tempo.

E ancora oggi, a più di trent’anni dalla sua realizzazione, Tremors rimane un film divertentissimo, in grado di mescolare l’horror (all’acqua di rose) con la commedia, e garantire un’ora e mezzo di intrattenimento e di emozioni per tutta la famiglia.





Lo spirito è quello dei B-movie degli anni Cinquanta - e sebbene la cosa non venga dichiarata più di tanto, è legittimo pensare che i vermoni, nei film successivi battezzati “Graboids”, siano nati per via di mutazioni innestate dai test nucleari che proprio in Nevada, e proprio negli anni Cinquanta, sono stati effettuati dal governo americano. Ma Tremors guarda ovviamente anche al suo tempo, allo stato delle cose del cinema hollywoodiano di fine anni Novanta, senza dimenticare di omaggiare in maniera esplicita e sottile allo stesso tempo il genere per eccellenza del racconto cinematografico americano: il western. Basti pensare alle immagini con cui Underwood apre il suo film, con il Val di Bacon di spalle che fa pipì giù da un dirupo (lo stesso dove non casualmente si concluderà la lotta coi vermoni), che sembrano omaggiare con ironia il John Ford di Sentieri selvaggi.





Ambientato in un luogo ristretto e isolato (“geograficamente isolato”, viene definito a un certo punto da Burt, il repubblicanissimo e armatissimo personaggio interpretato da Michael Gross, ironicamente il papà democratico di Casa Keaton), Tremors è un film capace di esistere e prosperare e riverberare in quel suo microcosmo autosufficiente, remoto e a suo modo allettante, che si rispecchia nella comunità di Perfection, in cui si sintetizza con poche, agili pennellate la complessità sociale degli Stati Uniti.

Non lontanissimo concettualmente dallo Squalo spielberghiano, Tremors racconta infatti di una lotta contro una mostruosità che viene dal sottosuolo, invisibile e assassina, che per essere contrastata richiede che ognuno dei personaggi dia il proprio contributo in termini di idee, risorse, azioni.





Sempre attento a stemperare nella risata, mai plateale, la tensione che è in grado di accendere ancora oggi in chi non abbia mai visto prima il film, Tremors, prima ancora che un film di mostri, è un film di personaggi. Di esseri umani.

La coppia formata dal Val di Bacon e dall’Earl del compianto Fred Ward è l’anima del film, anche e soprattutto nelle sue dinamiche da bromance, nel tormentone della morra cinese, nel costante far sì che se uno ha in tasca le sigarette, l’accendino sia invece in quelle dell’altro, e viceversa. Attorno a loro si muovono i pochi altri personaggi del film, tra cui sono da citare Rhonda, la sismologa interpretata da Finn Carter, sorta di meteora che ha legato indissolubilmente il suo volto a questo film, e perfino il grande Victor Wong, l’Egg Shen di Grosso guaio a Chinatown, uno che, prima do fare l’attore, è stato amico di gente come Mark Rothko, Lawrence Ferlinghetti e Jack Kerouac, che nel suo romanzo “Big Sur” lo ha raccontato nel personaggio di nome Arthur Ma.





Che un personaggio come Wong ci sia finito dentro, è un segnale significativo di come Tremors sia un film che, nel suo prendersi assai poco sul serio, e nel voler divertire prima di ogni altra cosa, sia stato capace di lasciare comunque un segno magari piccolo e marginale, ma significativo, nella storia del cinema e nei ricordi degli spettatori.

Lo stesso Kevin Bacon, che pure all’epoca delle riprese, in un periodo per sua stessa ammissione non luminosissimo della sua vita, aveva detestato il film, che temeva potesse nuocere alla sua carriera, ha nel corso degli anni avuto modo di parlare con affetto e nostalgia di Tremors e dell’energia positiva che ha detto essere stata presente sul set. “È uno dei miei film preferiti di tutti i tempi”, ha detto.

E se lo dice lui, chi siamo noi per contraddirlo?

Ah. Dimenticavo. A produrre fu Gayle Anne Hurd: quella di Aliens e The Abyss, tanto per fare due titoli facili facili.