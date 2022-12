News Cinema

Tre di troppo, genitori senza volerlo: video intervista a Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

Una coppia senza figli una mattina se ne ritrova in casa addirittura Tre di troppo. Una divertente commedia in sala il 1 gennaio per Warner Bros diretta da Fabio De Luigi anche protagonista con Virginia Raffaele. Proprio loro due ci raccontano il film in una video intervista.