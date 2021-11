Transformers: Rise of the Beasts rimandato di un anno, spostato anche il nuovo Star Trek

News Cinema

La Paramount annuncia lo slittamento del nuovo film di Transformers e la nuova data del prossimo Star Trek al cinema. I dettagli.

La Paramount ha diramato due importanti annunci, relativi allle uscite (rimandate) di Transformers: Rise of the Beast e del prossimo film di Star Trek. Ve ne forniamo i dettagli e i possibili motivi.

Transformers: Rise of the Beast

Inizialmente previsto per il 24 giugno 2022, il nuovo film della serie, Transformers: Rise of the Beast, è stato spostato dalla Paramount di quasi un anno. La nuova data è infatti il 9 giugno 2023. Ispirato dalla serie animata: Beast Wars: Transformers, è diretto da Steven Caple Jr., ha come protagonisti Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez, Peter Cullen come Optimus Prime e Ron Perlman come Optimus Primal. La storia è ambientata negli anni Novanta, e le riprese - a Brooklyn e nel Peru - si sono concluse a ottobre.

Star Trek

In questo caso parliamo del film di Star Trek in fase di sviluppo con Matt Shankman alla regia, che avrebbe dovuto uscire il 9 giugno 2023 ed è stato ulteriormente spostato di sei mesi, al 22 dicembre 2023. In questo caso, comunque, è ancora un mistero chi lo interpreterà, visto che né Chris Pine (il capitano Kirk nei tre film dal 2009 al 2016) né gli altri suoi colleghi sono stati confermati. Il motivo dello spostamento di questo film è dovuto probabilmente al ritardo dell'uscita del nuovo Transformers, per cui la Paramount non ha fornito alcuna spiegazione. Probabilmente lo slittamento di alcuni titoli Marvel ha creato una reazione a catena presso gli altri Studios, per evitare competizioni al box office.