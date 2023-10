Transformers Il risveglio, disponibili due bundle da collezione per l'uscita fisica dell'ultimo film

News Cinema

Per l'uscita fisica di Transformers - Il risveglio, fino al 30 ottobre, Plaion Pictures e Hasbro presentano due edizioni a tiratura limitata, Ultra HD 4K o Blu-ray: due diversi bundle con gadget per i fan della saga.

A partire dal 16 ottobre fino al 30, Plaion Pictures e Hasbro presentano due bundle a tiratura limitata per le edizioni fisiche di Transformers - Il risveglio, l'ultimo capitolo cinematografico della saga sui robottoni alieni mutaforma: sono due esclusive Amazon e sono rispettivamente uno Steelbook in Ultra HD 4K e un Blu-ray, entrambi accompagnati da merchandising particolare...



Optimus Primal e Bumblebee sponsorizzano le edizioni fisiche di Transformers - Il risveglio

Transformers - Il risveglio si presenta in edizione fisica con una Steelbook 4K UHD Esclusiva Amazon più Animatronic Optimus Primal: la steelbook offre una variant in stile street art anni Novanta newyorkese (per rimanere in tema). L'Optimus Primal che l'accompagna è un giocattolo animatronico in grado di diventare robot o gorilla al suono di un comando vocale. Si può usare sempre la voce per attivare un centinaio di combinazioni di movimenti e suoni. L'animatronico è alto 31.5cm, arriva corredato di due accessori e ha dettagli in pelliccia sagomata.

Un altro bundle più economico presenta il lungometraggio in edizione Blu-ray, accompagnato però dalla Maschera di Bumblebee, convertibile dalla modalità robot alla modalità maschera in quindici passaggi. Per favorirne l'indossabilità, la maschera è dotata di cinturino elastico e imbottitura per il naso.

Entrambe le versioni di Transformers - Il risveglio offrono un'ora di contenuti speciali, con approfondimenti sull'ambientazione anni Novanta, sui personaggi umani e non (naturalmente), su alcune sequenze chiave (l'inseguimento a NY, la battaglia di Ellis Island, l'attacco sui tornanti in Perù, lo scontro finale), le riprese nella giungla. Non mancano le obbligatorie scene tagliate e/o estese.

Nella trama di Il risveglio, Noah (Anthony Ramos) ed Elena (Dominique Fishback) sono i protagonisti umani che aiutano i Transformers a salvare il mondo da una minaccia devastante, con l'aiuto dei Maximal e del leader Optimus Primal, mai apparso prima sul grande schermo.