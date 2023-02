Tramite Amicizia: Alessandro Siani e Matilde Gioli complici nel crimine in una clip esclusiva del film

News Cinema

È già in sala, pronto a farci ridere e a riflettere, Tramite Amicizia, che segna l'inizio di una nuova fase per Alessandro Siani, che qui parla di solitudine e del lavoro. Della commedia con Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase vi regaliamo una clip in esclusiva.

Anche se è arrivato in sala nel giorno di San Valentino, Tramite Amicizia non parla di innamoramento, amore o matrimonio, e non è nemmeno una favola, come molti altri film di e con Alessandro Siani. Stavolta il regista e attore napoletano celebra un sentimento molto nobile, che in tempi difficili è davvero un'ancora di salvezza. La sua commedia, come del resto suggerisce il titolo, affronta infatti il tema dell'amicizia, e lo fa raccontando la storia di Lorenzo, un uomo a capo di un'agenzia che affitta amici a chiunque abbia bisogno di conforto o di semplice compagnia.

Nella clip in anteprima esclusiva che vi mostriamo, Lorenzo confabula con la sua amica Maya (Matilde Gioli) su quale sia la strategia migliore per avvicinare tale Alberto Dessé (Max Tortora), che intende chiudere la fabbrica di dolci che possiede da lungo tempo e che dà lavoro a tante famiglie, fra cui i parenti dello stesso Lorenzo.

Tramite Amicizia: Alessandro Siani si rinnova

Perché Alessandro Siani ha cambiato genere, pur restando nel territorio della commedia? Perché per lui il tempo delle favole è passato, anche se c'è comunque bisogno di una risata, ma una risata in grado di spiazzare e lasciare il segno. Sconvolto da un articolo di giornale che parlava di un'agenzia di Tokyo che affittava amici, Alessandro si è poi commosso leggendo le parole di un ragazzo che sottolineava l'inutilità dei social. "Ho tanti amici e pochi like" - aveva scritto. "Ho spento il telefono e si è accesa la vita”. Alessandro Siani ha a cuore i tanti giovani che si chiudono in camera e trascorrono ore davanti al computer, "fidanzandosi su Facebook e lasciandosi su Whatsapp". Per lui sarebbe bellissimo se uscissero tutti all'aria aperta.

Ma c'è dell'altro nel film. Si riflette infatti sul lavoro e, indirettamente, sul nostro paese, dove la meritocrazia è quasi inesistente e si ottiene un impiego, un parcheggio o addirittura un letto in ospedale proprio tramite amicizia. Vista l'importanza degli argomenti affrontati, il regista ha deciso che Lorenzo doveva parlare guardando in macchina, in modo da rivolgersi agli spettatori. La sua speranza è che Tramite Amicizia induca le persone a a capire che un amico è qualcuno che ti fa aprire gli occhi.

Siani, infine, ha pensato alla sua lunga gavetta e ha preso attori che hanno impiegato diverso tempo a diventare volti cinematografici noti e ricercati: è il caso di Max Tortora e di Maria Di Biase, che nel film è la cugina di Lorenzo. Quanto a Matilde Gioli, che ha esordito ne Il capitale umano di Paolo Virzì e per molti è un tutt'uno con la Giulia Giordano della Fiction Doc - Nelle tue mani, non aveva mai recitato in un film di Alessandro Siani. A guardare l'attrice insieme al comico e attore napoletano nella clip in anteprima esclusiva che vi facciamo vedere, sembra proprio che i due si conoscano da una vita.

La clip in anteprima esclusiva di Tramite Amicizia: briefing e travestimenti