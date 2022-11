Tori e Lokita: una clip in anteprima esclusiva del nuovo film dei fratelli Dardenne

News Cinema

Arriva al cinema il 24 novembre, Tori e Lokita, il nuovo film di Jean-Pierre e Luc Dardenne, tra i più premiati autori del cinema europeo degli ultimi 25 anni. Per l'occasione, vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva di questa storia di amicizia tra un bambino e un'adolescente fuggiti dall'Africa.

Sarà nei nostri cinema da domani, 24 novembre, Tori e Lokita, il nuovo film di Jean-Pierre e Luc Dardenne. Presentato in concorso al Festival di Cannes e vincitore del Premio Speciale per il 75° anniversario, con Tori e Lokita i due registi belgi, vincitori di due Palme d'oro per Rosetta nel 1999 e per L'enfant - Una storia d’amore nel 2005, tornano a raffigurare il reale e le difficoltà degli emarginati raccontando la storia di una grande amicizia tra una ragazza adolescente e un bambino fuggiti dall'Africa e arrivati in Belgio dove, sostenendosi fortemente l'un l'altro, cercano di integrarsi in un mondo che li respinge.

Vi presentiamo oggi una clip in anteprima esclusiva del film:



Tori e Lokita: Una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Tori e Lokita: la dichiarazione dei fratelli Dardenne e il trailer italiano del film

Il nostro più grande desiderio è che alla fine del film il pubblico, che avrà provato una profonda empatia per questi due giovani esiliati e per la loro amicizia, provi anche un senso di rivolta contro l’ingiustizia che regna nella nostra società

Tori e Lokita: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

