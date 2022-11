Top Gun Superfan Edition, Maverick in Ultra HD 4K e Blu-ray per collezionisti

News Cinema

Top Gun Maverick è già disponibile in formato digitale fisico, ma la Top Gun Superfan Edition, disponibile dal 5 dicembre, arriva carica di doni pronti per Natale.

Top Gun Maverick con Tom Cruise è andato oltre le aspettative: al boxoffice mondiale ha incassato ben 1.486.600.000 dollari (su 170 milioni di costo!) e prevedibilmente anche la sua uscita in Blu-ray e Ultra HD 4K è stata ben accolta dai fan e dagli amanti del cinema hollywoodiano più spettacolare e classico. Dal 5 dicembre, in tempo per le feste natalizie, sarà disponibile un'edizione da collezione chiamata Top Gun Superfan Edition. In cosa consiste?



Top Gun: Maverick: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Top Gun Superfan Edition, Top Gun Maverick per gli intenditori

Il cofanetto da collezione Top Gun Superfan Edition, disponibile dal 5 dicembre e già in preordine su FanFactory.Shop, comprenderà le edizioni Steelbook in Ultra HD 4K + Blu-ray dell'originale Top Gun e di Top Gun: Maverick, entrambe ricchissime di contenuti extra. All'interno dello scatolo trovano posto però anche gadget di cui gloriarsi con gli amici, possibilmente indossando occhiali da sole con aria sbruffona: una piastrina militare, magneti vari, un portachiavi in pelle, alcuni sottobicchieri e un set di card con le foto di scena.

Ogni film, in edizione doppio disco, contiene extra come backstage di approfondimento sui film, sulla storia del marchio e sull'addestramento svolto dagli attori, poi ancora videoclip, interviste a Tom Cruise, commenti audio di produttori ed esperti della marina militare, dietro le quinte sulle tecniche di ripresa e la Masterclass di Cruise all'ultimo Festival di Cannes.