Top Gun (quello originale) torna al cinema in 4K

Il film che ha reso Tom Cruise una star sarà in sala il 6, 7 e 8 ottobre prossimi per un'uscita evento che prelude ai festeggiamenti per il quarantennale della sua uscita.

Certo, era già stato uno dei Ragazzi della 56ma strada di Coppola, e il protagonista di Risky Business e di Legend, ma non prendiamoci in giro: se Tom Cruise è la megastar che è oggi, il merito è del film che lo ha fatto decollare verso il firmamento dei più amati di Hollywood: Top Gun.

Prodotto da Jerry Bruckheimer, diretto da Tony Scott, specchio perfetto dell'estetica patinata e dell'ideologia edonista degli anni Ottanta, Top Gun debuttò nei cinema americani il 16 maggio del 1986, e e il prossimo anno festeggerà quindi i suoi primi quarant'anni, portati peraltro piuttosto bene.

In anticipo su questo compleanno, e sulla scia dello straordinario successo ottenuto dal suo sequel Top Gun: Maverick, e in attesa di un annunciato terzo film della serie su cui si sta lavorando, Top Gun tornerà nelle sale italiane per un'uscita evento, e in versione rimasterizzata in 4K, il 6, 7 e 8 ottobre prossimi, con prevendite che si apriranno l'11 di settembre.

Come recita il comunicato stampa ufficiale che annuncia questa uscita, "con la sua miscela esplosiva di adrenalina, musica iconica e romanticismo, TOP GUN rappresenta molto più di un film: è uno stile di vita e un volo dentro l’epopea degli anni ’80. Uscito nel 1986, diretto da Tony Scott e interpretato da un magnetico Tom Cruise nei panni del leggendario pilota Pete "Maverick" Mitchell, il film è pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori e a far nuovamente emozionare chi ha già sognato di salire a bordo di un F-14 Tomcat. Il ritorno in sala di TOP GUN sarà l’occasione per rivivere tutta la potenza visiva e sonora del film: dalle vertiginose sequenze aeree alla colonna sonora intramontabile, con brani come Take My Breath Away e Danger Zone che ancora oggi infiammano l’immaginario collettivo".